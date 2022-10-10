The Rock狄維莊遜拒參選美國總統　透露「暖男爸爸」原因融化網民

DC超級英雄電影《黑亞當》（Black Adam）即將上映，電影帶全新超級英雄黑亞當登場，並由荷里活爆肌演員「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）飾演。從早前由DC釋出的電影預告，更暗示黑亞當將會成為超級英雄宇宙裡的最強反派，令DC漫畫與狄維莊遜的影迷大感興奮，熱切期待10月20日於香港正式上映。

DC超級英雄電影《黑亞當》即將上映，令全球「The Rock」狄維莊遜的影迷大感期待。《黑亞當》電影劇照。（電影公司提供）

曾經有美國媒體進行普查，有高達46%受訪對象表示支持「The Rock」狄維莊遜參選總統，而狄維莊遜在演藝事業外，亦非政治冷感，他一直作為美國民主黨的其中一位高調支持者，曾多次公開場合發聲，亦於2020年時公開擁護現任美國總統拜登，更曾經暗示有意在不久將來參與競選。

「The Rock」狄維莊遜多年來也為美國民主黨支持者。（Getty Images）

日前，狄維莊遜接受外國新聞節目訪問，被問及兩年後參選總統的意願時，他明確表示拒絕，並解釋背後原因：「無論我有多熱愛我的國家，我也不希望與我年紀尚幼的女兒聚少離多。」

「The Rock」狄維莊遜拒參選總統，背後原因是希望自己能夠陪伴女兒成長。（The Rock狄維莊遜IG影片截圖）

狄維莊遜的解釋旋即被外國網民接納，更表示非常暖心，在美國流行「上帝、家庭、國家」（God, Family and Country）的說法，意指美國人的先後次序應有的順位，所以狄維莊遜為家庭而放下服務國家的機會，才能被受廣大影迷與網民接受。狄維莊遜在節目上亦補充指：「我非常清楚在成長期間，長時間沒有父親在場的感受，而因為我工作的原故，時間已難以遷就，所以我絕對不會讓同樣的事情再次發生。」