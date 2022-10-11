黑亞當︱未上映The Rock已自爆繼續演　狄維莊遜︰一定會打超人

DC超級英雄漫畫《黑亞當》（Black Adam）即將於10月20日上映，電影介紹全新超級英雄黑亞當登場，並由荷里活爆肌演員「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）飾演。電影宣傳攻勢早於夏季展開，狄維莊遜亦為首次參演超級英雄電影四出出席活動及訪問。

The Rock狄維莊遜早於夏季已經四出為《黑亞當》電影進行宣傳。（Getty Images）

狄維莊遜多次強調黑亞當的出現，會令DC超級英雄的等級排名大洗牌，意味着《黑亞當》並非一部獨立於DC級英雄宇宙的電影，有朝一日將會與《正義聯盟》（Justice League）各成員碰頭。

《黑亞當》為「The Rock」狄維莊遜第一次飾演超級英雄，電影未上映已預示將會繼續飾演該角色。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

日前狄維莊遜繼續為《黑亞當》進行宣傳，接受外媒訪問，在訪問中竟大爆黑亞當將會與DC「最強超級英雄」超人交手，令不少外國DC漫畫粉絲譁然，並引起廣泛討論。狄維莊遜於訪問裡被問及會否與超人交手時指出：「絕對會！這是角色出現的最主要原因，我一直強調DC宇宙將會展開新的一頁，我的意思正正是因為這個全新角色帶來的轉變。黑亞當絕對不是一個普通的系列或已存在的角色材料，而是一個嶄新的角色。」

狄維莊遜在訪問裡大爆黑亞當一定會與超人交手，而超人在過去的作品裡已證明是DC超級英雄裡實力的最頂峰的角色。《蝙蝠俠對超人：正義曙光》電影劇照。（imdb）

《黑亞當》電影的緣起可以追溯至2014年，當時已經決由狄維莊遜飾演該角色，原本將會按照漫畫，在電影《沙贊》（Shazam）裡作為「細路英雄」沙贊的對手，但經過狄維莊遜的極力爭取下，黑亞當得以於個人電影裡登場，迎戰美國正義協會（Justice Society of America）的超級英雄。

黑亞當一角來自DC宇宙裡的遠古神話，他生活於五千年前的中東虛構帝國Kahndaq，黑亞當在咒詛裡獲得神力，卻被剝奪了一切，包括他的兒子。滿腔仇恨的黑亞當被封印起來，五千年後才得以解除，於是帶着數千年的怨恨重臨，為世界帶來混沌，亦面對成為救世英雄與毀滅世界兩個挑戰人性的抉擇。