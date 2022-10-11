《明日戰記》勢破7000萬　動畫版古天樂與「老婆」亮相

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演、張家輝友情客串的《明日戰記》，票房一直向上，截自昨天（10/10），香港票房已錄得6945萬港元，勢將衝破7000萬成為香港電影史上里程碑，成績令人鼓舞。

《明日戰記》動畫版前傳，畫面極之吸引。（影片截圖）

為慶祝此驕人成績，天下一決定把原先只加插在電影工作人員名單後的前傳動畫片段，正式公開，讓廣大影迷也一起投入到這部前傳動畫世界。總監製古天樂曾透露，前傳動畫能讓觀眾更了解電影的世界觀和人物關係，並指當中的女主角為機甲部隊女成員，亦是他戲中角色的老婆！而當中仲有個動畫版「泰來」現身。

動力裝甲的動畫版，都見相當細膩。（影片截圖）

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另外，為了讓更多學生及基層家庭可以有機會入場觀看《明日戰記》，幸福傳聲基金會啟動「配票申請計劃」，配對企業及有心人的捐助，供學校、關懷機構為學生及有需要家庭申請，日前更舉行了《明日戰記》配票起動禮，邀請了百多位教育界代表、校長老師及80位大專生出席。除了觀看《明日戰記》IMAX 版本外，更邀請了電影總監製古天樂及主角劉青雲親臨分享。

古生邀請學生觀看影片，更鼓勵大家向電腦特技進發。「古天樂鼓勵在場的教育界及年青人。古天樂：「電影是工業，科幻片是創意的科技工業，好需要時間去發展，不是一朝一夕做到。我對未來三十年的夢想。」（官方相片）

古天樂鼓勵在場的教育界及年青人：「電影是工業，科幻片是創意的科技工業，好需要時間去發展，不是一朝一夕做到。我對未來三十年的夢想，是希望有更多年青人入行，去做新的，大家未見過的事物，是香港電影的未來。希望喜歡《明日戰記》的年青人，又有夢想的，要像我一樣，無論有幾辛苦都唔好放棄，要堅持才可以行落去。」劉青雲亦分享了他至小的夢想，原來是很想做太空人。他勉勵年輕人，只要認真求學，現在真的有機會上太空冒險，是人生好值得的事。