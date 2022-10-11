《飯戲攻心》內地上粵語版都收近1億　網民盛讚︰純正港式喜劇

由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文及林明禎主演的《飯戲攻心》，自9月7日在香港上畫以來，票房一直節節上升，上畫一個月更衝上$6000萬票房，隨後更登上香港票房最高喜劇，現更挑戰華語片最高票房紀錄，跟剛剛登頂的《明日戰戰》爭一日之長短。

由於內地市民不明白《飯戲攻心》這個來自港式地道說話的戲名，要改名為《還是覺得你最好》，但亦有內地觀眾嫌戲名減低入場意慾。（網上圖片）

《飯戲攻心》在香港票房大收，已叫人喜出望外，但更意外是電影在9月9日內地上映，現已一個月，不單至今仍未落畫，而在未有內地宣傳，以及全廣東話上映下，都靜靜地收近1億人民幣（報$9700萬人民幣），而觀眾的口碑亦不俗。首先在貓眼專業版便獲評8.8分，是一個頗高的分數。

截止昨日(11/10)，內地票房已去到9700萬人民幣。（網上圖片）

早在10月初，電影已報9000萬人民幣，走勢不俗。（網上圖片）

此外，內地觀眾對該片的評價都是偏好，例如︰「味道純正的港式情景喜劇」、「慶幸內地院線現在還有港片，告訴我們喜劇可以不靠段子，動人可以不靠煽情」、「近年看過最窩心的港產片，多元、包容又抓馬（drama）」更有廣東觀眾大讚︰「黃子華我頂你個肺，點會有人拍笑片俾人睇到尾喊到X街！」

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電影在內地獲好評，而內地的專業貓眼網更估計約10月23日，便可破1億人民幣。不過以現時日收十數至廿萬的進度，雖有機會達標，但戲院未必可安排上映至23日，但無論如何都可以超額完成。