古天樂親身面試挑選劇本　宏寰文化傳播支持《總會拍電影》計劃

本地電影業界於「疫」境下團結自強，2021年古天樂上任香港電影工作者總會（電影總會）會長後，即親自集資推出《總會拍電影》計劃，公開招募劇本，由總會投資開拍，鼓勵新一代電影人積極創作，一同探索港產片的新路向，於電影業界艱難時刻為同業創造工作機會。

電影工作者總會會長古天樂（中）與莊文強及陳詠燊面試10強主創。（電影公司提供）

首季《總會拍電影》計劃反應熱烈，由四位資深編劇及導演，包括莊文強、許月珍、戚家基及陳淑賢組成的獨立劇本評審團評分後；會長古天樂與莊文強更親領著名導演陳詠燊及資深電影監製面試10強主創，最終選出以下兩部創意及執行力皆優的劇本成為首季勝出作品。

《惡人當道》導演會見一眾評審，親述創作意念。（電影公司提供）

電影名稱：《惡人當道》

導演及編劇：關文軒

故事簡介：描述一名已退隱的社團老大，因一群受收購重建問題被欺壓的街坊而重出江湖的故事。

《惡人當道》導演及編劇關文軒表示：「很多謝總會的垂青，感激每一位評審們！《惡人當道》是我的第一部電影，我會盡力把電影拍好，期待跟不同崗位的前輩合作，也期待跟觀眾分享的那一天！」

《不赦之罪》導演及編劇專心聆聽及回應各評審之意見。（電影公司提供）

電影名稱：《不赦之罪》

導演：林善

編劇：譚善揚

故事簡介：一名牧師每天面對著一位曾犯強姦罪的青年釋囚，同時隱瞞著自己是該受害少女的父親。

《不赦之罪》導演林善表示：「收到面試通知時完全不知道面試評審是誰，真的既興奮又緊張。入去見到會長古先生及幾位知名導演、監製，真的受寵若驚，感覺奇妙並獲益良多。感激總會及各位評審支持我們這個經驗尚淺的編導團隊，讓題材較非主流的《不赦之罪》有機會被拍成電影！」

古天樂、莊文強與陳詠燊與眾主創團隊面試時互相交流。（電影公司提供）

香港電影工作者總會會長古天樂表示：「第一季收到的劇本片種，由溫情、勵志、懸疑、動作、恐怖到探討兩性關係的片種也有。最後我們會見劇本得分最高的10強主創團隊。其中有非常年青的團隊，看到他們充滿自信及想法，對香港電影仍然充滿熱情及夢想，真的令我們非常振奮。第一季獲投資的兩部作品，一部細膩貼地，一部大膽地探索人性。其中《惡人當道》已率先開機。」

「總會拍電影」計劃正式展開，為業界增加工作機會，拍攝更多精彩電影。（電影公司提供）

另外，香港電影工作者總會同時宣佈，繼劉鑾雄慈善基金後，「宏寰文化傳播」亦已投入支持《總會拍電影》項目，令未來數季的計劃可以順利開展。宏寰文化傳播發言人表示：「我們非常認同古天樂會長的理念，通過直接支持香港電影工作者總會開戲，最直接為不同崗位的本地專業電影工作者創造更多就業機會，為香港電影業帶來新氣象。」

古天樂近年不遺餘力，積極支持香港電影發展。（梁碧玲 攝）

電影總會會長古天樂：「非常感謝『宏寰文化傳播』對總會的支持！通過總會牽頭開拍更多可塑性高的本地電影，除了希望發掘更多有潛質的年輕創作人才，更重要是團結香港電影工作者，令不同崗位的電影從業員有更多、更平均的開工機會。」