明日戰記︱總監製古天樂獨家回應製作機密　披露五大科幻創作槪念

《明日戰記》自上映以來屢創香港電影史紀錄，日前票房更衝破6801萬，打破《屍殺列車》的紀錄，成為香港電影史上最賣座亞洲電影。在《明日戰記》不斷創下佳績，成為香港最成功的科幻片時，總監製古天樂亦極力分享電影製作的經驗，期待惠及更多有志製作科幻電影的創作人，早前更獨家回應香港01，親自披露《明日戰記》五大科幻槪念，與觀眾分享投入十年製作的幻想世界。

古天樂罕有地親自回應《明日戰記》五大創作槪念。（《明日戰記》電影劇照）

外星植物「潘朵拉」

作為《明日戰記》裡面對最重大的外星入侵危機，相信觀眾對「潘朵拉」的驚人破壞力印象極為深刻。而總監製古天樂在領導《明日戰記》製作時，對「潘朵拉」的設計自己一絲不苟，古天樂親自透露「潘朵拉」屬於大型外星生物，接近地球上的海洋植物，具自養型生物的屬性，遇水能夠快速生長，觸手不斷擴張，令生長所及的地方受到嚴重破壞。

《明日戰記》以「潘朵拉」侵入地球為一切危機與矛盾的開始。（《明日戰記》電影預告截圖）

古天樂指出：「當找到適合生長的地方，潘朵拉會率先在地下生根，並將母體藏於地底作為保護，由於降落地球時，人類對大自然的破壞令空氣充斥高濃度毒素，『潘朵拉』通過淨化受污染空氣的特性配合生長，剛巧與人類適合生存的空氣質素一致。」亦進一步解釋，為了確保可以不斷繁殖，「潘朵拉」的母體會釋放出類似花粉的物質，隨風飄到新地方孕育出新的潘朵拉。

古天樂指「潘朵拉」能夠淨化地球受污染的空氣。（《明日戰記》電影預告截圖）

對於消滅「潘朵拉」，總監製古天樂亦有極為完整的槪念：「人類暫時已知潘朵拉的唯一弱點，就是在零下三十度之下，潘朵拉會停止生長，處於休眠狀態，但同時仍能淨化空氣。」

被戲稱為「瀨尿蝦」的昆蟲人。《明日戰記》設計槪念圖（電影公司提供）

昆蟲人「瀨尿蝦」

《明日戰記》的危機，源自外星植物「潘朵拉」，而它的母體亦會誕下大量蟲卵，並孵化出與地球成年人體積大小的外星昆蟲，性格凶殘無比，極具攻擊性，其目的在於保護任何想侵入母體的外來者，而外星昆蟲亦需要獵食居住環境上的其他物種來維持生命。

昆蟲人的設計非常完整，古天樂為此亦投入不少心思及研究。《明日戰記》設計槪念圖（電影公司提供）

古天樂表示：「電影中的『昆蟲人』極具細節，首先可以看到光仔被昆蟲人逼入殮房躲避後，昆蟲人用頸部鄰片振動跟其餘的同類溝通，所以才有其他昆蟲人群起而出的一幕；而之後昆蟲人去捕獵女孩時，可以見到其中一隻用手指擊打地面，像摩斯密碼一樣跟其他同場的昆蟲人溝通，可見牠們具有自身一套的溝通方式。」

昆蟲人不論生物屬性及群居特性，電影設計亦一絲不苟。《明日戰記》設計槪念圖（電影公司提供）

除了物種的群體屬性外，古天樂亦有為昆蟲人的物種屬性進行設計：「在躲避昆蟲人捕獵時，小女孩雙手掩口、以免發出聲音，其中一隻昆蟲人跟小女孩縱使近在咫尺，卻並未發現對方，因為昆蟲人雖然對聽覺及聲納敏感，卻沒有嗅覺。」

昆蟲人的設計細節極多，在電影中亦非常吸睛。《明日戰記》設計槪念圖（電影公司提供）

古天樂亦指出，昆蟲人另一特性是懼光，由牠足不出戶，只出現於荒廢醫院、基因子彈之墟及母體出現便可見一斑。而昆蟲人生長速度快，大約三星期便完全成長，期間需要進食大量蛋白質，這亦能解釋為甚麼在飛魚086墜毀現場，到醫院的整段路上一個人都沒有。

機甲是《明日戰記》的主打之一，投入了極多資源於設計與製作上。（《明日戰記》電影劇照）

戰鬥裝甲

機甲是《明日戰記》的主打之一，亦為整部電影的科幻元素進行定調。古天樂表示：「機甲功能非常完備，外骨骼支架參考了現有的技術進行了合理加工，並非憑空臆想。機甲能增加肢體力量，協助攀爬、跳躍等動作，電影展示不少相關畫面。另外頭盔部分亦非常靈活，更設有高科技顯示屏，讓操控者隨時查看機甲狀態。」電影中，初時泰來在飛機上身穿第一代裝甲，整套裝甲較為厚實，面罩由上而下閉合。

古天樂與劉青雲身穿的機甲，在武器及設計細節上可以看到明顯的區別。（《明日戰記》電影劇照）

機甲分隊

對於看似一式一樣的機甲，古天樂指出其實設計差異甚大：「主角泰來和重生的機甲戰服，具有明顯區別，頭盔的眼睛顏色不同，用以分別不同分隊；二人使用的武器，一個是短刀、一個是戰斧，也是出於作為團隊需要、考慮過戰鬥形式各異得出的結果。

《明日戰記》裡，三隻機械人也沒有姓名及編號，古天樂親自拆解背後秘密。（《明日戰記》電影劇照）

三隻機械人

至於在《明日戰記》裡，與泰來、重生近距離搏擊的三隻機械人，電影從來未有提及機械人的名字或編號，古天樂表示：「機械人沒有名字，是因為在電影時間線之前曾經發生過A.I. 叛變，在事件平息過後，總部認為要壓制A.I.在自我身份上的認知，所以只以『機械人』作稱呼，將他們工具化。」