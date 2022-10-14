飯戲攻心︱林明禎原先有個小背心造型　美指張蚊︰現場着起有啲怪

香港喜劇電影《飯戲攻心》上映至今大受觀眾歡迎，日前已衝破6000萬票房，超越《功夫》當年的票房紀錄，直上香港電影史上最高票房華語片第三位。電影一眾台前幕後，在上映前後一直頻頻出席謝票、發文吸引觀眾入場支持。

《飯戲攻心》於上映後大受歡迎，大收6000萬票房。《飯戲攻心》電影劇照。（張蚊IG圖片）

日前，《飯戲攻心》美術總監張蚊於社交媒體分享為林明禎的角色「阿Meow」進行服裝造型的過程，相信阿Meow能夠於電影裡全程吸引觀眾眼球，一眾服裝團隊絕對功不可沒。

張蚊近日於社交媒體上分享為林明禎飾演的阿Meow進行服裝的設計。《飯戲攻心》電影劇照。（張蚊IG圖片）

張蚊於社交媒體上分享：「阿Meow的角色作為一位KOL，造型變化相比其他角色更多。我們將她分為兩種狀態，工作時的女神打扮，以及私下的家居造型。」張蚊提及一次拍攝現場，即場將兩件上衣用衣車改裝成一件：「記得有一次買了一件新衣給他，造型時沒有試過，現場穿起來，款式看起來有點怪，於是我們用另一件背心與新衣合併，用衣車接駁在一起，我覺得阿Meow穿起來非常好看。」

林明禎在戲裡這一身造型，由兩件衣服於現場即時合併縫駁而成。《飯戲攻心》電影劇照。（張蚊IG圖片）

阿Meow不但擁有亮麗的外表，角色更非常細心，有異於常人的觀察力，張蚊亦於造型上落足功夫，展現角色性格：「阿Meow的性格爽直，在造型上我們刻意讓她穿更多褲與波鞋，但同時亦不希望掩蓋他溫柔的一面，所以款式上亦不會太男仔頭。」

林明禎飾演的阿Meow的工作造型。《飯戲攻心》電影劇照。（張蚊IG圖片）

林明禎飾演的阿Meow在戲中亦有家居造型。《飯戲攻心》電影劇照。（張蚊IG圖片）

至於顏色上，服裝團隊亦希望與其餘兩位角色顯出分別，張蚊解釋指：「阿Meow服裝的顏色上不會似文青Monica（鄧麗欣 飾）一樣樸素，亦不會似Josephine（王菀之 飾）一樣鮮豔，以淡色為主。」

林明禎在電影中，造型顏色不會太鮮豔，亦不算太樸素。《飯戲攻心》電影劇照。（張蚊IG圖片）

鄧麗欣在《飯戲攻心》裡的造型顏色較為樸素。《飯戲攻心》電影劇照。（張蚊IG圖片）