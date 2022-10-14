盜墓迷城︱班頓費沙彈起劣評湯告魯斯重啟版　一語道破失敗原因

班頓費沙（Brendan Fraser）早前憑新作《The Whale》驚豔威尼斯電影節，在首映後獲得長達七分鐘的掌聲，更被外界認為有機會問鼎下年度奧斯卡最佳男主角獎項，自然成為傳媒焦點。

班頓費沙「發福」飾演《The Whale》，在威尼斯電影節上得到極高評價，有望問鼎奧斯卡最佳男主角獎項。（A24Twitter）

班頓費沙日前接受外媒訪問時，重提代表作《盜墓迷城》（The Mummy）三部曲作品，更劣評由巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的同名電影重啟作品，似乎隨人氣急升，言論亦逐漸變得大膽。

《盜墓迷城》（Mummy）系列首三部曲由班頓費沙主演，而湯告魯斯則於2017年參演電影的同名重啟版。（imdb）

班頓費沙於1999年參演《盜墓迷城》第一部作品，憑木乃伊、考古歷險及神秘學題材，成功令電影廣受全球觀眾歡迎，在全球大收超過四億美元（約港幣三十一億元）票房，而系列續作《盜墓迷城2》（The Mummy Returns）及《盜墓迷城3》（The Mummy：Tomb of The Dragon Emperor）亦錄得接近相同票房紀錄。

班頓費沙曾經在90年代末因為《盜墓迷城》叱吒一時。（《盜墓迷城》電影劇照）

班頓費沙的代表作《盜墓迷城》在全球極受歡迎。（《盜墓迷城》電影劇照）

2017年，迪士尼同樣以《盜墓迷城》（The Mummy）為名，邀請湯告魯斯、羅素高爾（Russell Crowe）等多位重量級演員，重啟完結近十年的《盜墓迷城》，並欲開啟迪士尼「闇黑電影宇宙」電影系列。然而電影竟錄得四億美元相同票房，與十九年前由班頓費沙飾演的首集相同，令人大跌眼鏡，亦間接令迪士尼打消延續電影成為系列的念頭。

湯告魯斯主演的《盜墓迷城》是闇黑宇宙的首部作品，可惜電影強差人意。（《盜墓迷城》電影劇照）

班頓費沙於近日接受外媒訪問時指出，湯告魯斯所主演的《盜墓迷城》具有一大敗筆之處，令電影未如前作受觀眾歡迎：「我知道拍攝這部電影有多困難。我們過住拍攝時，有一大元素在這個電影欠奉，就是歡樂。這部電影是『硬橋硬馬』的恐怖電影，但《盜墓迷城》應該是一部刺激的電影，而非恐怖與驚嚇。我知道非常不容易達到這個效果，因為我曾經試過三次。」

班頓費沙近日人氣急升，評論亦漸變得大膽。（Getty Images）

班頓費沙一語道破重啟版《盜墓迷城》的敗筆之處，亦令觀眾明白為何當初的三部曲之所以能夠成功。儘管湯告魯斯版的《盜墓迷城》在票房上未能稱為成功，然而亦未有影響他的人氣與受歡迎程度。至於班頓費沙會否重新再參演《盜墓迷城》，外界一直有不同估計，而他本人亦一直未有作出正面回應。