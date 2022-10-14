《黑豹2瓦干達萬歲》故事走向成謎　Marvel高層披露︰似《教父》

Marvel Studios年底重點電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）早前發佈新預告，片段一開始即出現瓦干達為國王T’Challa（查特域克保斯曼，Chadwick Boseman飾）的葬禮，令觀眾可以在大銀幕前懷緬現實中同為病逝的「黑豹」，作最後道別。不過到底續集的故事走向會變成點，主角又係咪落入黑豹妹度呢？

瓦干達為國王T’Challa的喪禮會是今集重點之一。（《黑豹2瓦干達萬歲》預告截圖）

喪禮場面會相當盛大。（《黑豹2瓦干達萬歲》預告截圖）

預告中有神秘水底部族現身，令瓦干達陷入空前危機，看來是今集最關鍵的戰役，而關於今集故事，早前Marvel的高層製作部副總裁Nate Moore，接受《Total Film》網站訪問時，便談到《黑豹 2》中的瓦干達即將面臨的大戰，當中的情節更以馬田史高西斯的《教父》作比喻。

黑豹妹會有屬於自己的戰甲。（《黑豹2瓦干達萬歲》預告截圖）

從海報可見，黑豹妹都將是今集主角。（《黑豹2瓦干達萬歲》海報）

Nate Moore指說《黑豹 2》似《教父》，可能會令人覺得瘋了，但其重點是家族之戰。「有種家族與家族間的戰爭感覺。因為今集電影較著重瓦干達的內部問題，並要與納摩的塔羅肯世界之間找到平衡。」

水底國度塔羅肯，是今集的主要對手。（《黑豹2瓦干達萬歲》預告截圖）

「塔羅肯」就是預告中出現的海底國度，與瓦干達一樣，塔羅肯都是個高度發展，但又與世隔絕的文明國度，處於遠離地球上其他國家的狀態。但在第一集中，瓦干達選擇向世界公開國度的真實樣貌，並向全世界分享科技成就，這不單為瓦干達帶來威脅，更延及塔羅肯國，於是發起今集的鬥爭，亦是今集的關鍵戰役。