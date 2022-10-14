《猛鬼3寶》七仙羽挑戰動作場面　新鞭法怒打Locker碌落樓梯

今年萬聖節檔上畫的港產鬼片《猛鬼3寶》，由黄鐦執導兼編劇，凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、蘇致豪、許賢、林千渟、林家熙（Locker）等主演，集合3個本土化的鬼故事，令人又驚又笑又感動。其中七仙羽七師傅更客串演出，使出「對你太在符」加「萬事如意鞭」對付林家熙（Locker）。

七師傅在戲中會使出多款法寶：「對你太在符」、「龍馬精神棍」、「萬事如意鞭」等。（《猛鬼3寶》劇照）

其中一個單元「猛鬼商場」，由林千渟、林家熙（Locker）、蘇皓兒、七仙羽（七師傅）、周祉君、陳湛文等人主演，講述一個只剩下幾個租戶的婚禮商場，變成「死場」後被收購，但有鬼小孩不願離開，於是一眾租戶決心幫助鬼小孩投胎，此時商場竟找來驅魔大師 ︰七仙羽捉鬼！

七師傅在商場作法，大顯身手。（《猛鬼3寶》劇照）

過程中陳湛文及Locker先後被鬼上身，與七師傅大打出手，七師傅先狂鞭陳湛文，再在商場中與Locker連翻惡鬥，追逐跑跳飛身盡出，七師傅更使出多款法寶：「對你太在符」、「龍馬精神棍」、「萬事如意鞭」等，最終七師傅打出終極絕招，Locker慘被七師傅打到飛落樓梯！

師傅好隨意，攰起嚟席地而睡。（《猛鬼3寶》劇照）

（《猛鬼3寶》影片截圖）

而導演黄鐦拍攝後表示，這場戲原定是認真武打場口，難度在於替身與七師傅的動作要完全配合。黃鐦︰「後來發現原來兩者不太配合反而更好笑。」敬業樂業的七師傅有很多動作更不用替身，自己親身上陣。