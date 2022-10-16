緣路山旮旯｜岑珈其回應負評促千萬票房　谷德昭推算本應得100萬

香港電影《緣路山旮旯》早前衝破一千萬票房，以獨立電影而言成績非常驕人。電影由黃浩然執導，為岑珈其首部擔正飾演男主角的電影作品，更與五位女演員在電影裡發展感情線，橋段超乎觀眾預料。

《緣路山旮旯》能臻至一千萬票房佳績，超乎觀眾預料。（《緣路山旮旯》電影劇照）

《緣路山旮旯》男主角岑珈其攜同女主角余香凝、蘇麗珊及梁雍婷，於今日（15日）播出的電視節目《爆谷一周》上，接受谷德昭的訪問，與觀眾分享電影的成功與製作背後的故事。

《緣路山旮旯》主角岑珈其（左三）、余香凝（左二）、蘇麗珊（左一）及梁雍婷（右一）一同出席《爆谷一周》節目接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

《緣路山旮旯》講述岑珈其飾演的男主角阿厚與五位女生的感情經歷，谷德昭自然由都市男女感情方向，向三位女主演大玩假設問答，讓他們選擇岑珈其作為他們的男友、「收兵」或一夜情的對象。

電影主演岑珈其、梁雍婷在戲裡的角色有過一段短暫的情侶關係。（《緣路山旮旯》電影劇照）

在電影裡飾演Mena一角的梁雍婷率先搶佔一夜情的選擇，笑指：「我覺得他比較適合做一夜情的對象，因為他私底下實在『太多嘢講』，做男朋友會受不了，『做兵』又會問長問短，所以選一個不用見面說話的角色最好。」

梁雍婷笑言岑珈其太多嘢講，一夜情的話以後便不用再面對他。（《爆谷一周》節目截圖）

在《緣路山旮旯》中，對岑珈其「欲拒還迎」的蘇麗珊則表示：「珈其讓人感覺很有安全感，因為男生一般都會花心，但他應該不會。」谷德昭則笑指珈其有一副「安全相」，無法花心。而余香凝最後則笑言：「既然沒有人收你做兵，唯有我收吧！因為我有老公，所以無法讓你做男友或者有一夜情，唯有收兵吧！」

蘇麗珊在電影裡因為病而對岑珈其「欲拒還迎」。（《緣路山旮旯》電影劇照）

提到岑珈其外表與典型電影男主角的差異時，谷德昭提到一則流傳於網絡上的「影評」，對珈其的外表有強烈的抨擊，但珈其卻謙虛地回應，亦間接令「岑珈其」成為網絡數據上的關鍵詞。

《緣路山旮旯》上映後，有影評大力批評矛頭直指岑珈其。（Facebook：公仔生猛）

岑珈其表示：「一般我看到同類的評論，我也會裝作看不到，但當時我有感覺，認為留言者是我認識的人，於是希望與他溝通或道歉，或化解這件事。」

岑珈其在《爆谷一周》表示留下惡意評論者有機會是認識的人，所以希望化解甚至向對方道歉。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭欣賞岑珈其的處事態度，亦指：「留言出現時，《緣路山旮旯》首日票房僅為11萬，按照電影上映邏輯計算，結果大約應為『一嚿水』（100萬）左右。」但因為珈其的回應，造成了效應，得到了千算萬算也無法預估到的效果，於是恭喜岑珈其在化解負評之餘，成為千萬票房奇蹟。