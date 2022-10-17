Netflix宣布11月實施附加廣告方案　僅提供720p畫質引用戶推訂潮

影音串流平台的出現改變了大家看電視的習慣，加上疫情的關係，令不同平台成為大家生活不可分割的一部分。當中最受歡迎的影音串流平台一定是Netflix，日前Netflix就推出收看廣告的新方案，被全球網民鬧爆。

Netflix宣布11月實施附加廣告方案。（Netflix）

Disney+於上月宣布即將於12月調升月費價格及推出有廣告的標準Plan後，亦傳出Netflix緊隨其後在11月1日啟動有廣告的訂閱服務，日前Netflix終於就此事公布了費方案。消息指Netflix將會在11月3日推出Basic with Ads，每月收費為6.99美元（約54港元），並適用於美國、英國、加拿大等12個國家實行。

Disney+的用戶人數已經超越Netflix。（disney+）

Netflix官方表示最新的Basic with Ads方案，每小時會播放4至5分鐘的廣告，並僅提供 720p畫質的影片。 由於授權限制的關係，Basic with Ads方案用戶將無法看到平台某些節目。目前Netflix會於11月1日在加拿大、墨西哥優先實施，其後在11月3日在美國、日本、南韓、巴西、英國、法國、義大利、德國、澳洲等地區開始實行，而香港地區的用戶則沒有受影響。

大批網民不滿Netflix的做法。（Netflix）

消息傳出後，有大批網民不滿Netflix的做法，表示完全不理解明明Netflix已經是付費平台，如果付費還要收看廣告的話對用戶非常不公平。有網民指如果想不收看廣告及最高只有720p畫質，就需要升級付費計劃，更有人坦言這個做法只會引發用戶推訂潮。