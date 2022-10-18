窺視者｜改編超心寒真人真事　入伙收恐怖信件鄰居擅闖暱入升降機

試想像你剛搬進夢想新居，有游泳池、花園、簡潔高貴的裝修，與另一半及孩子們過著夢寐以求的生活時，竟然陸續收到奇怪信件，怪事接踵而來，被鄰居監視之餘，更有人擅闖家中，你會選擇立即搬走，還是為尋找真相而賠上性命？

劇集日前在Netflix上架。（劇集海報）

由Ryan Murphy創作、Naomi Watts主演的懸疑之作《窺視者》（The Watcher），主要講述Nora（Naomi Watts飾）和Dean（Bobby Cannavale飾）夫婦帶著一對子女有紐約搬到位於新澤西州郊區的新居。入伙後一家四口陸續收到由「The Watcher」寄來的恐怖信件，遇上不友善的鄰居擅闖家中，並躲再食物升降機。經過一連串的查證後，竟然發現房子要飲兒童血液及地牢曾經是邪教聚集地後，令一家人頻臨崩潰邊緣。

主角Nora由Naomi Watts飾演。（劇照）

而Jennifer Coolidge就飾演Nora的好友兼新居地產經紀。（劇照）

劇情改編自Reeves Wiedeman的《The Haunting of a Dream House》，但確實是真人真事，而靈感來自一個令人毛骨悚然的家庭，真實事件同樣發生在新澤西州的房子。Derek和Maria Broaddus夫婦為位於韋斯特菲爾德大道657號的新居進行裝修，及後收到有「The Watcher」寄來的恐怖信件。寄信人聲稱其家族自20年代開始件事著657號。

這位神秘人批評Derek請承包商裝修這個決定是「糟糕的舉動」，並表示已經知道兩夫婦擁有三個孩子，有年輕人血液住在房子裡，房裡會感到很幸福。Derek看到信中的心寒內容後立即報警，並聯絡房子上一手的屋主Woods夫婦。雖然前屋主在該處生活了23年，但從來沒有被監視過，搬走前確實收到了一封由「The Watcher」寄來的信件，但沒有多想。

兩星期後Broaddus夫婦再次受到信件，神秘人聲稱已掌握了房子及他們一家的資料及情況，更分享了孩子的名字及喜好。最後Broaddus夫婦因被嚇壞後，將房子低價出售。雖然劇集加入了許多靈異及邪教恐怖元素，但故事的基礎都是跟真人真事一樣。