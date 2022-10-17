明日戰記︱古天樂舊曆生日出席謝票 赴日與高達之父聯乘科幻宇宙
撰文：莫匡堯
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香港科幻電影鉅製《明日戰記》，繼成為香港電影史上最賣座華語電影後，票房繼續飛升，本地票房目前已臻至7300萬港元。古天樂今日（17日）出席《明日戰記》謝票場，與入場支持電影的觀眾見面。
而適逢古天樂的農曆生日，古天樂指就算生日正日亦只會簡單在家慶祝：「通常正日也不會出街，會留在家裡與爸媽食餐飯，然後一家坐在生日蛋糕面前、木口木面影張相，這是由我手抱開始時的傳統，大家都不會笑，我亦希望繼續延續這個傳統。
古天樂亦於訪問期間透露，早前曾赴日本，與「高達之父」富野由悠季商議聯乘的計劃：「富野由悠季先生將會另外再畫一部動畫，與《明日戰記》聯乘機甲科幻宇宙。」
被問到高達元素出現的可能性，古天樂則表示：「將不會有高達出現，因為不能用，但我擴展成為一個亞洲區的科幻世界。」
早前透露《明日戰記》將會推出前傳動畫作品，古天樂近日亦積極擴展《明日戰記》的可能性，以圖再下一城。曾與古天樂、劉青雲一同於《竊聽風雲》系列裡演出的吳彥祖，本年亦參演美國科幻作品《西部世界》（West World）的新季度。
被問及會否可能與同為科幻愛好者的吳彥祖重組「鐵三角」組合，古天樂笑指：「現在還未知道，但甚麼都有可能出現！」