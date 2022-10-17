明日戰記︱古天樂舊曆生日出席謝票　赴日與高達之父聯乘科幻宇宙

香港科幻電影鉅製《明日戰記》，繼成為香港電影史上最賣座華語電影後，票房繼續飛升，本地票房目前已臻至7300萬港元。古天樂今日（17日）出席《明日戰記》謝票場，與入場支持電影的觀眾見面。

古天樂於農曆生日時，仍然出席謝票場，與《明日戰記》觀眾見面。（莫匡堯 攝）

而適逢古天樂的農曆生日，古天樂指就算生日正日亦只會簡單在家慶祝：「通常正日也不會出街，會留在家裡與爸媽食餐飯，然後一家坐在生日蛋糕面前、木口木面影張相，這是由我手抱開始時的傳統，大家都不會笑，我亦希望繼續延續這個傳統。

古天樂指，生日只會留在家中，與家人吃飯慶祝，延續傳統。（莫匡堯 攝）

古天樂亦於訪問期間透露，早前曾赴日本，與「高達之父」富野由悠季商議聯乘的計劃：「富野由悠季先生將會另外再畫一部動畫，與《明日戰記》聯乘機甲科幻宇宙。」

古天樂早前赴日與「高達之父」富野由悠季見面，商討聯乘的合作機會。（GUNDAM INFO圖片）

被問到高達元素出現的可能性，古天樂則表示：「將不會有高達出現，因為不能用，但我擴展成為一個亞洲區的科幻世界。」

古天樂指與「高達之父」聯乘的將會是全新作品，不能有高達的出現。（莫匡堯 攝）

早前透露《明日戰記》將會推出前傳動畫作品，古天樂近日亦積極擴展《明日戰記》的可能性，以圖再下一城。曾與古天樂、劉青雲一同於《竊聽風雲》系列裡演出的吳彥祖，本年亦參演美國科幻作品《西部世界》（West World）的新季度。

吳彥祖熱愛科幻題材，未知能否加入《明日戰記》的科幻世界，與劉青雲、古天樂重聚鐵三角。（《西部世界》劇照。）

被問及會否可能與同為科幻愛好者的吳彥祖重組「鐵三角」組合，古天樂笑指：「現在還未知道，但甚麼都有可能出現！」