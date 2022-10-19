黑亞當｜美國正義協會懶人包　史上首支英雄團隊早過正義聯盟20年

DC漫畫宇宙最新電影《黑亞當》（Black Adam）將於10月20日上映，介紹全新亦正亦邪超級英雄黑亞當登場，並由荷里活爆肌巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）強勢加盟主演。黑亞當一角來自DC宇宙裡的遠古神話，從咒詛裡獲得神力，被封印五千年後再度覺醒，帶着數千年的怨恨重臨，為世界帶來混沌與危機。

DC全新超級英雄黑亞當，將於同名個人電影中首度登場，在預告片中與「美國正義協會」交手。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

電影中，黑亞當將會力戰DC宇宙的英雄組合「美國正義協會」（Justice Society of America），預告片裡出現的成員包括鷹俠、命運博士、原子粉碎者及旋風，究竟合四人之力能否壓制擁有遠古神力的黑亞當？他們又擁有甚麼超能力？馬上為大家進行「美國正義協會」大起底！

史上首隊英雄聯盟

「美國正義協會」被譽為漫畫史上首隊超級英雄聯盟組織，於1940年代成軍，比同為DC漫畫宇宙的「正義聯盟」（Justice League）早出道近二十年，亦比1963年成軍的Marvel復仇者聯盟更早出道。美國正義協會的始創成員包括鷹俠、命運博士、原子俠、閃電俠與緣燈俠等，而當中只有首兩位創始成員會於《黑亞當》裡登場。

被譽為史上首隊超級英雄聯盟的「美國正義協會」，將於《黑亞當》裡出場，作為第一度防線與黑亞當交手。右三成員為命運博士；右四成員為鷹俠。（DC Comic官方網站圖片）

鷹俠（Hawkman）

鷹俠是「美國正義協會」的創始成員，亦是漫畫超級英雄裡擁有最標誌性造型設計的角色之一。鷹俠於1940年代於《閃電俠》漫畫裡登場，他配戴頭盔、羽翼、手執神器，屬於超級英雄的經典造型之一。而鷹俠的超能力來自遠古埃及，由一位祭司打造了反地心吸力的盔甲羽屚，使他能夠飛行、駕御遠古神器、高速癒合以及擁有「鷹眼」視力。

鷹俠的能力源自遠古埃及，他的盔甲與羽翼令他能夠反地心吸力飛行，更能夠駕馭神兵利器。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

命運博士（Doctor Fate）

命運博士是「美國正義協會」的另一位創始成員，於1940年代登場，本身是一位考古學家，於美索不達米亞進行考古研究期間，於永生神Nabu的神廟中被賜予魔法與神秘主義力量，人物超能力與Marvel於1960年代推出的奇異博士（Doctor Strange）相似。

命運博士的金盔斗篷造型非常經典。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

而命運博士的金盔與斗篷造型亦非常經典，從預告片亦可見，命運博士施展的超能力與奇異博士開啟鏡像次元（Mirror Dimension）時的視覺效果非常類近。

命運博士施展魔法時與奇異博士的效果相近。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

原子粉碎者（Atom Smasher）

原子粉碎者於1996年首次登場，屬於較晚期出現的「美國正義協會」成員，亦是協會創始成員原子俠（Atom）個孫。原子粉碎者的制服與原子俠相近，可放大縮小，又與蟻俠類近，而且胸口繡有原子粒徽章。

原子粉碎者的胸口繡有標誌性的徽章。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

擁有重組控制自身粒超能力，使他能夠隨意改變體型、重量與增覆力量，《黑亞當》先導劇照中亦展示了原子粉碎者改變體型的效果與強橫的破壞力。

原子粉碎者能夠隨意改變體型，破壞力亦非常驚人。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

旋風（Cyclone）

旋風是「美國正義協會」晚期加入的超級英雄，於2007年首次登場，角色年紀亦較年幼。旋風是元祖美國正義協會成員紅色旋風（Red Tornado）的孫女，因為被瘋狂科學家綁架、注入納米蟲而獲得操控風暴的超能力。由於旋風的「年資」尚淺，漫畫角色未有豐富的戰鬥經驗與設定，所以未能估計旋風遇到黑亞當時能夠發揮的威力，所以具有潛質成為《黑亞當》裡「美國正義協會」對抗黑亞當的「黑馬」。