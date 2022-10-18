正義迴廊︱監製翁子光放手何爵天發揮　《風再起時》盡力今年上映

香港奇案電影《正義迴廊》今日（18日）舉行首映禮，監製翁子光、新晉導演何爵天，攜同楊偉倫、麥沛東、林海峰、蘇玉華等主演及一眾嘉賓名人出席。電影改編自2013年轟動全港的「大角咀雙屍奇案」，由楊偉倫與麥沛東飾演殺人疑兇；林海峰與蘇玉華則分別飾演二人的辯護律師，戲中重塑大量法庭及行兇橋段，帶領觀眾一同還原兇案真相。

《正義迴廊》導演何爵天與林海峰、蘇玉華、楊偉倫、麥沛東等一眾主演一同出席電影首映禮。（葉志明 攝）

《正義迴廊》監製翁子光於首映禮上接受訪問時指，自己曾為導演何爵天監製一部《獅子山下》的作品，展開了合作：「當時導演剛從演藝學院畢業，我為他監製作品，認為他在處理鏡頭、電影語言上頗為成熟，所以對他有信心、他有能力拍攝第一部自己的電影。」

《正義迴廊》監製翁子光（後中）於首映禮上接受訪問時表示，對導演何爵天甚具信心所以他執導首部電影作品。（葉志明 攝）

負責為《正義迴廊》監製，翁子光對整個製作與何導演的創作空間也拿捏準確：「《正義迴廊》的題材，我認為自己未必是駕馭得最好的人，而且與《踏血尋梅》的題材太類似，所以我不希望重覆。電影拍攝時，其實我有一半時間也在現場，但也放手盡量讓導演發揮。」

《風再起時》萬眾期待，導演翁子光希望能夠今年上映。（《風再起時》電影劇照）

在《正義迴廊》以外，翁子光個人執導的電影《風再起時》，繼早前成為香港國際電影節開幕電影，一直未公布正式上映時間，令全城繼續期待這部巨星雲集、題材經典的史詩電影。翁子光回應指：「《風再起時》因為是合拍片，所以要視乎內地上映時間，作出配合，希望盡力今年內上映。」翁子光亦指暫時未有於外地大型影展參展的打算，希望能夠在華語地區先行上映。