忽然心動︱角色造型海報曝光　Dee哥向湯洛雯求婚被拒兼撻落地

香港愛情喜劇電影《忽然心動》，今日（20日）發佈八款主角海報，一眾演員江𤒹生（Anson Kong）、吳千語、栢天男、蘇皓兒、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍在角色造型海報上展現青春可人形象！其中，「靚湯」湯洛雯首次主演電影，除了與馬志威有一段感情關係外，戲中更被「Dee哥」何啟華求婚，浪漫場面突變搞笑非常！

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《忽然心動》由麥浩邦執導，湯洛雯、馬志威、「Dee哥」何啟華首度合作，戲中飾演護士的靚湯擁有大批追求者，作為裙下之臣之一的Dee哥其中一幕更化身成卡通狗在醫院內向靚湯唱歌求婚。

「靚湯」湯洛雯在《忽然心動》裡，追求者非常眾多。《忽然心動》電影劇照。（電影公司提供）

Dee哥雖然得到馬志威的助攻，但靚湯當場化身「暴力湯」，狠狠地拒絕Dee哥、兼出手「撻」落地。湯洛雯拍攝後表示：「我都覺得自己很粗暴，但同時覺得好搞笑，因為拍攝時是大熱天，見到阿Dee穿著套衫跑來跑去又大汗淋漓，這場戲非常深刻！」

出身於不同電視台的靚湯與Dee哥在大銀幕上首度合作，合作後靚湯形容Dee哥非常搞笑：「他真的是一個很典型有幽默感的男生！」靚湯更開玩笑指汗流浹背的Dee哥像亞馬遜河流、尼加拉瓜大瀑布一樣，流汗流得非常壯觀，Dee哥則笑說這套厚厚造型衫非常適合去俄羅斯拍外景用：「但今次我在室內拍攝，加上要關掉所有冷氣然後打燈，溫度更高！」

Dee哥因為要身穿卡通狗戲服拍攝而大汗淋漓。《忽然心動》電影劇照。（電影公司提供）

被問及會否接受到有人大龍鳳向自己求婚？靚湯表示：「你喜歡那個人，不論如何求婚都會開心，但最好低調一點！」身旁的Dee哥即問如果是有樂隊非常浪漫地拉小提琴又可否接受？靚湯覺得這樣會很辛苦，解釋自己平常外出不化妝：「如果一大班人就一定有攝影機，我會第一時間尋找攝影機的位置，沒化妝就立刻戴太陽眼鏡，整個注意力都不在求婚上，我想求婚應該集中在兩個人身上，不說太多貼士啦！」