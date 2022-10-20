飯戲攻心︱內地版票房破億　「打開門、行遠啲」於英美加澳紐上映

香港喜劇電影《飯戲攻心》，由陳詠燊執導，黃子華、林明禎、鄧麗欣、張繼聰、王菀之及陳湛文主演，在香港上映後突破6000萬票房，成為香港電影史上最高票房喜劇、華語片票房第二位作品，僅次於《明日戰記》。

《飯戲攻心》成為香港電影史上票房第二高的華語電影，僅次於《明日戰記》。（《飯戲攻心》電影劇照）

《飯戲攻心》內地版《還是覺得你最好》，昨日（19日）於內地突破一億票房，在上映六星期內累積超過300萬入場人次，成績驕人。《飯戲攻心》於香港廣受好評，而電影在內地觀眾之間亦口碑不俗，在貓眼專業版評分一直保持8.8分、在燈塔專業版更獲得9.3分好評，亦比較早前數據預測於本月23日破億時間更早達標。

《飯戲攻心》內地上映版《還是覺得你最好》昨日（19日）突破一億元票房，累積超過300人次入場，大受內地觀眾歡迎。（網上圖片）

而有不少網民亦於社交媒體上留言，盛讚《飯戲攻心》「無處不在的諧音梗和香港文化」、「難得原汁原味的香港喜劇」，亦有網民指偶像黃子華終於遇到了好劇本與好對手。

內地觀眾對《飯戲攻心》裡的主演黃子華最為熟悉，有不少網民於社交媒體上留言支持電影及偶像。（《飯戲攻心》電影劇照）

《飯戲攻心》除了於內地接連傳出捷報外，更驚喜宣布將於本月開始在國外分階段上映，突破亞洲市場，與全球華語觀眾分享笑聲。《飯戲攻心》將於10月28日於美國及加拿大上映；澳洲及紐西蘭上映日期則為11月3 日；英國上映日期將會為11月25日，名符其實「打開門、行遠啲」，走向世界不同角落。