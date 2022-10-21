《明日戰記》《飯戲攻心》票房鬥到商場　周六同時段造勢隔空火拼

香港電影近日屢創佳績，《明日戰記》及《飯戲攻心》分別成為港產科幻電影及港產喜劇班霸，雙雙突破《寒戰II》穩守多年的香港華語電影票房冠軍紀錄，《明日戰記》早前本地票房已臻至$7300萬，而《飯戲攻心》亦緊隨其後收$6700萬，力迫$7000萬關口。

《明日戰記》票房早前已臻至7300萬，暫時領先為香港電影史上華語電影票房冠軍。（《明日戰記》電影海報）

《飯戲攻心》早前亦突破6700萬，緊隨於《明日戰記》之後。（《飯戲攻心》電影海報）

2022年港產片票房成績超卓，當中有賴電影演員及創作團隊積極出席電影謝票場，答謝觀眾支持及與觀眾互動，成為觀眾入場觀映甚至「二刷三刷」的原因。在《明日戰記》與《飯戲攻心》場次不減，力爭香港電影史上華語票房冠軍戰況激烈的一刻，兩部電影均宣布於本周六（22日）舉行群星謝票場，於香港兩大影院隔空火拼，為電影票房戰繼續升溫。

《明日戰記》於三日前（18/10）票房已衝上$7300萬元。（網上圖片）

《飯戲攻心》日前（19/10）收報$6700萬元。（網上圖片）

古天樂較早前出席謝票場，與《明日戰記》觀眾見面。（莫匡堯 攝）

《明日戰記》將由電影總監製兼主演古天樂牽頭，帶領一眾演員出席謝票活動，是次亦將會是古天樂於10月21日52歲生日後首次現身，與影迷及觀眾見面，時間為下午3點40分，假鑽石山荷里活廣告。而《飯戲攻心》則會由導演陳詠燊領軍，齊集黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文六位主演，首度齊人出席商場活動，舉行千人答謝大會，時間為下午3點30分，元朗Yoho Mall舉行。

黃子華亦在《飯戲攻心》突破5000萬票房時，罕有參與謝票。（梁碧玲攝）

《明日戰記》謝票場將由總監製兼主演古天樂攜同演員出席。（《明日戰記》電影劇照）

對兩部已上畫個多月的電影而言，仲有大型宣傳活動實屬少見，仲要同時段舉行，上演一場隔空火拚，由票房鬥到去造勢大會，相信會成為當日熱話。