王丹妮母親日打兩工獨力湊大一家　「曾撞爆玻璃傷眼戴黑超隱瞞」

王丹妮（Louise）昨晚（20/10）以嘉賓身份去到香港大學，出席講座《和林奕華做朋友之交換成長：一人有一部陪我長大的電影》分享會，Louise 與林奕華談及演出電影《梅艷芳》的心路歷程，同時與在場同學分享不少童年艱辛經歷，藉此鼓勵年輕新一代不怕困難，勇敢面對挑戰，在場同學亦發問很多對Louise 的好奇事。

王丹妮（Louise）去到香港大學，出席講座《和林奕華做朋友之交換成長：一人有一部陪我長大的電影》分享會。（官方相片）

Louise率先分享如何在工作及照顧8歲女兒上取得平衡，王丹妮：「可能自小父母不是陪伴自己太多，會覺得生活缺乏了愛，既然如此我會給予下代更多的陪伴時間，我不是溺愛，而是像朋友一樣，最重要是溝通。」Louise笑言當初有對女兒隱瞞自己參演《梅艷芳》，但後來滿街是宣傳，最終隱瞞不了，Louise說：「老師都知道了，唯有對她說，媽咪當演員了。帶她到戲院看這齣戲，左邊是女兒，右邊是老公，兩個邊看邊喊，女兒很投入，原來她也很早熟。」

自小缺乏家庭的溫暖感，到有自己的家後，便盡量給予下一代較多的相處時間。（官方相片）

Louise笑言當初有對女兒隱瞞自己參演《梅艷芳》，但後來滿街是宣傳，最終隱瞞不了。（《梅艷芳》電影劇照）

談到人生遇過的難題，Louise笑指遇過的豈止300個。「最難是要面對父母分開，自己要極速成長，其後兩年媽咪經濟出現問題，自己想如何可以搵錢幫屋企，如何保護媽咪，當時要想很多方法，懊惱得頗痛苦。媽咪每天做兩份工，每天只有3小時睡覺，累得一次眼花撞爆商場玻璃門，更弄傷眼睛，回家戴上黑超亦不願告訴我們，免得我們嚇倒，見到媽咪如此辛苦，我感到沒有事情值得抱怨，她既然堅持到湊大我們，相信沒有更大的難題是解決不到。所以我很少抱怨，只會視為上天的考驗。」

Louise兒時印象最深的電影是《這個殺手不太冷》（Leon︰Ｔhe Ｐrofessional），而歌曲就是外婆經常聽，令她認識因而認識鄧麗君的《漫步人生路》。（《這個殺手不太冷》劇照）

王丹妮到香港大學與一眾學生分享軼事。（官方相片）

Louise又指媽咪是對她一生影響最大的人，除了是堅毅的性格，媽咪亦甚有潮流觸覺及衣着品味， Louise笑言：「當年她已染紅色頭髮，坐電單車、穿皮褸，她甚麼型格服飾也有，衣着研究是她啟發了我，我返學時，同學指媽咪似黑社會大佬老婆，很有霸氣，我就很自豪自己媽咪與眾不同。」