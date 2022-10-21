古天樂52歲生日公開小朋友來信　親繪擊敗天幕圖獲古生致電回覆

今日（10月21日）是古天樂52歲生日，亦是古生全年極少數，會完全放低工作，放假的日子。而今日他在個人社交平台上，除寫上生日感受，更分享一封來自小朋友的粉絲信，信上畫上他在《明日戰記》中飾演的泰來，如何擊敗張家輝飾演的「天幕哥」。古生收到後不單極喜歡，更獲他真人親自電話回覆︰「好開心喺繁忙嘅工作期間，同妳以及妳屋企人傾咗個短短嘅電話。」

古天樂向來重視小朋友，除捐款到內地建學校，在電影中亦會加插小朋友角色及情節。（《明日戰記》劇照）

在生日貼文中，古生重提日前由台灣傳媒誤傳的「神經全壞死」新聞，從而提早收到好多祝福同問候。古天樂︰「感恩有咁多人關心我嘅健康，我都趁我生日，祝福返大家都要身體健康，開開心心！」

古天樂在今日，貼出小朋友來信作生日貼文。（網頁截圖）

隨後他幽默地分享生日正日會如何渡過︰「一如以往，都係平平淡淡咁喺屋企同家人食飯，然後一齊木口木面，好似愛登士家庭咁影返張全家幅，平淡是福。」古生更在今年生日，定下一個小小目標︰「盡量多啲寫嘢上嚟分享，又或者同大家喺Comments度傾下計。」

張家輝在預告「天幕就是我，我就是天幕」，似是整個計劃的操控者。而小朋友親繪的版本就更為可愛。（《明日戰記》預告截圖）

古天樂向來重視家人，在電影作品亦分享全家福。（影片截圖）

最後，在貼文中，古天樂分享了一幅來自讀者蘇小朋友的來信，信上小朋友親繪仔在《明日戰記》的造型，又有張家輝飾演的「天幕」，打到佢「HA HA HA」聲，而該小朋友的畫作大獲古生喜愛，不單止分享畀大家睇，仲親自致電對方傾兩句︰「好開心喺繁忙嘅工作期間，同妳以及妳屋企人傾咗個短短嘅電話，令我可以暫時放鬆，記得要孝順父母同外婆呀！（同埋要支持阿仙奴）」看來對話過程言談甚歡。