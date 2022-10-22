黑夜之神︱奉為最巔峰蝙蝠俠作品　五大元素成就永恆經典

《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）一場將於10月27日在中環海旁露天影院The Grounds舉行的戶外播映活動，因接獲通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處指示，被禁止播放該電影作品。



《蝙蝠俠：黑夜之神》原定於10月27日於戶外播放，然而被有關當局禁止。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照（imdb）

《蝙蝠俠：黑夜之神》（下稱《黑夜之神》）為著名導演基斯杜化路蘭（Christoper Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲的第二集，由基斯頓比爾（Christian Bale）、希夫烈格（Heath Ledger）及阿朗艾格（Aaron Eckhart）等主演。《黑夜之神》被不少路蘭的影迷以及蝙蝠俠的粉絲奉為蝙蝠俠電影中最巔峰之作，創多年來的高峰、亦未有被後來者超越。

以下為大家盤點《黑夜之神》的五大元素，令作品成為永恆經典：

《蝙蝠俠：黑夜之神》由希夫烈格飾演小丑，電影拍攝完畢後，希夫烈格逝世。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

希夫烈格版小丑

《黑夜之神》以蝙蝠俠經典對頭小丑（Joker）作為電影最主要反派，而希夫烈格飾演的小丑除了神經質的一面，亦對人性弱點具有深切的理解與掌握。希夫烈格繼承了積尼高遜（Jack Nicholson）所飾演的小丑具備的瘋狂，更在基礎之上加添陰沉、泯滅人性的一面，對人失去「善」的信心，亦極力希望透過他的「瘋狂實驗」向世界證明他的觀念。

希夫烈格在《蝙蝠俠：黑夜之神》飾演的小丑，透過犯罪作為人性實驗。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

希夫烈格於完成《黑夜之神》後，電影還未上映，便被發現陳屍於自宅之中，因服用過量藥物身亡。希夫烈格無緣在大銀幕上看到自己的演出，亦無法親自於奧斯卡頒獎典禮上親手接過因飾演小丑一角而獲得的最佳男配角獎座。然而因為《黑夜之神》，令世界永遠記得他所飾演的小丑，而華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《JOKER小丑》（Joker）榮獲奧斯卡最佳男主角時，亦於發表得獎感言時提及自己「站於希夫烈格這個巨人的肩膊上」，與希夫烈格一同分享自己得獎的榮耀，對希夫烈格的表演致敬。

華堅馮力士憑《Joker小丑》的演出獲得奧斯卡最佳男主角時，與希夫烈格分享榮耀。（Getty Images）

哲學與人性難題

基斯杜化路蘭執導的《黑夜之神》，超脫過去超級英雄電影在犯罪與滅罪之間的周旋，在電影裡加入對人性黑暗光明的辯論。路蘭透過小丑的人性實驗，展示經典的倫理學思想實驗「有軌電影難題」（Trolley Problem），深化英國哲學家Philippa Foot提出的人性難題，讓小丑將生殺大權交在受害者手上，實踐一場大型的生存實驗，嘗試證明人性自私、懦弱的黑暗面。

《蝙蝠俠：黑夜之神》裡，小丑透過兩艘船上的人群互相掌握對方的生存，在犧牲自己與他人之間抉擇，嘗試證明人性的私心與黑暗。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

路蘭的《黑夜之神》突破超級英雄電影既有的公式，將自己對人性的理解投放於電影之中，亦令小丑與蝙蝠俠兩位戴上「面具」的對頭，增添作為人所具有軟弱的一面，影響住後不論DC電影宇宙或Marvel電影宇宙的超級英雄電影，然而後來者亦未能超越路蘭所示範的標準。

蝙蝠俠與小丑本來都是戴着「面具」的對頭，卻因為絕境而顯露各自對人性的理解，由非人化的英雄與歹徒重新轉化成為人。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

去漫畫化的蝙蝠俠

《黑夜之神》裡由基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的蝙蝠俠，相比此前的米高基頓（Michael Keaton）、佐治古尼（George Clooney）等飾演的蝙蝠俠，更實在、去漫畫化。在路蘭版蝙蝠俠出現前，蝙蝠俠擁有大量「科幻」道具，形象亦與漫畫中的蝙蝠俠更為接近，經常獨力以壓倒性優勢解決危機，對形勢亦擁有十足把握。

由米高基頓飾演的蝙蝠俠，可謂最具漫畫化特質的蝙蝠俠。《蝙蝠俠》電影劇照。（imdb）

然而基斯頓比爾飾演的蝙蝠俠，卻明顯在危機下獨力難支，縱使為人聰明絕頂、身手不凡，卻及不上小丑精心設置的計劃，亦無法預料對手的下一步而將其擊敗。《黑夜之神》裡的蝙蝠俠令觀眾最具共鳴，除了更現代化的裝甲、蝙蝠車等道具外，亦包括蝙蝠俠過去未曾有過的弱點、情緒與失敗。

路蘭版的蝙蝠俠在炫目的道具與蝙蝠車以外，具有人性化的一面，在蝙蝠俠原設定的仇恨外，具有憤怒、軟弱、失敗的一面。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

蝙蝠俠都會輸

蝙蝠俠在過去的電影作品中，甚少陷入絕境或失敗之中，每每在電影裡被擊敗後，旋即強戰回歸，反敗為勝。然而《黑夜之神》中，路蘭版的蝙蝠俠向在小丑手上經歷多次失敗，似乎永遠落後小丑的計劃一步，在困境裡盡最大能力力保不失。

Bruce Wayne在現實裡無法與Rachel終成眷屬，甚至在拯救Harvel Dent與她之間，只能成功救回Dent的性命。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

而電影中，蝙蝠俠經歷的最大失敗，莫過於作為Bruce Wayne無法與青梅竹馬的愛人Rachel終成眷屬，作為蝙蝠俠亦無法拯救她的性命，如此絕境在過去的蝙蝠俠電影裡前所未見，亦成為路蘭版的獨特之處。而失去Rachel，亦導致蝙蝠俠的引退、Bruce Wayne的迷失，直至《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）面對新一輪的危機時才重新振作。

失去了Rachel，間接令蝙蝠俠引退、Bruce Wayne的迷失，過上隱士一般的生活。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

香港元素

對香港觀眾而言，《黑夜之神》最獨特之處，莫過於曾經於2007年到訪香港取景。路蘭曾帶同基斯頓比爾、米高堅（Michael Caine）到訪香港，於香港中環鬧市、國際金融中心二期大樓頂層取景。

路蘭透過電影捕捉了香港都市的夜景，亦令《黑夜之神》對香港觀眾而言增添一份親切與熟悉，取景之舉亦無阻全球觀眾對蝙蝠俠劇情的理解與受落程度，不論對香港觀眾及電影敘事而言，都是絕佳的選擇。