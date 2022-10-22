被羅文逐出師門舊聞翻Hit　林家棟親自回應︰當年做少一個程序

剛過去的10月18日，是一代歌聖羅文的逝世悼念日，今年更是逝世20年，徒弟容祖兒日前都有出文悼念。同一時間，一單舊聞就被網民重提，有網民在社交平台分享一條來自1996年的《城市追擊》片段，當中指影帝林家棟，原來曾經是羅文門生，但因為一次扮嘢風波觸怒師父，羅文更嬲到登報逐出師門，影片在網上流傳，而《香港01》亦就事件致電林家棟作出回應。

當年因為一個扮嘢演出，觸怒師父羅文而被逐出師門，事件20後今日被網民重提。（演料相片）

影帝林家棟曾拜師羅文門下 扮師父唱歌太妖闖禍被逐出師門

羅文當時未有在現場看過家棟這次演出，而是從傳媒朋友口中得知。（影片截圖）

事緣1996年，林家棟還是TVB藝員時，不時在劇集和節目中扮鬼扮馬，扮張學友，扮秋官，雖然搞笑成份居多，但聽得出其歌藝亦不俗，於是獲某唱片公司垂青簽約做歌手，還積極加操，拜師羅文學唱歌。不過師徒關係只維持一陣子便告吹，據知是羅文不滿家棟，在一次舞台劇演出，扮演他唱《在我生命裡》時，動作和表情非常誇張，羅文特別不滿其刻意的扭扭擰擰太「Cam」，將他醜化，決定登報斷絕師徒關係。

當年的演出被報道後，羅文決定登報斷絕師徒關係。（影片截圖）

台上惡搞，台下認真處理，羅文登報斷絕師徒關係。（影片截圖）

就事件《香港01》聯絡上林家棟，重提廿年前的往事他也顯得有點感慨。「我記得當年剛剛開始有較多工作機會，而扮嘢演出是在新伊館一個Talk Show，由黃霑及黎文卓做搞手，可見兩邊都係有份量的人，只可以話當年做少一個程序，聯絡不到羅文交代一聲。人在江湖身不由己，當年自己仲新，唯有硬食咗去啦！」

家棟多年後重提事件，都滿有感慨。（資料相片）

家棟表示事後都一直有向羅文道歉，雖然最終都未能重返師門，但關係總算修補到。而到2002年羅文逝世時，家棟為免再被傳媒大造文章，亦忍痛未有出席喪禮悼念。