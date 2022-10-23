猛鬼3寶專訪｜岑珈其鍾情驚嚇喜劇　鍾雪瑩首選《殭屍先生》

結集三個都市猛鬼故事的香港驚嚇喜劇《猛鬼3寶》，將於10月27日萬聖節出籠。電影由台前幕後都是全新年輕班底，其中一個故事「猛鬼監獄」，有岑珈其、鍾雪瑩主演，講劇組拍夜班集體撞鬼，導演異想天開，索性配合主題，請女鬼飾演女鬼，最終會發生咩恐怖事？



兩位在拍攝時都沒有遇上靈異事件，證明二人都唔係靈異體質。（梁碧玲 攝）

鍾雪瑩愛許冠英的可愛

90年代成長的兩位，岑珈其與鍾雪瑩都對港產驚嚇喜劇情有獨鍾，岑珈其︰「我最鍾意睇猛鬼系列，好胡鬧但又好好笑。」至於鍾雪瑩就首推《殭屍先生》，原因仲好特別。「我鍾意許冠英，好可愛，雖然戲中佢變成半人半屍，但感覺渾然天成，好係佢。他算是香港好經典的演員，我覺得他的演出好真摯，好Refresh。」

鍾雪瑩對許冠英情有獨鍾，覺得他渾然天成。（《殭屍先生》系列劇照）

飛車 VS 吊威也

拍鬼片最易撞鬼，幸好兩位今次都安然無恙，不過都有驚險事發生。岑珈其︰「戲中有一幕飛車場面，今次係我第一拍飛車特技，又要爬上車頂，有幕還要吊起部車，成個車尾抽起，我們坐在車廂內，完全向前傾，差點便整個人衝埋擋風玻璃，幾刺激。」至於鍾雪瑩都有第一次演出經驗，就係吊威也︰「我都係第一次吊威也，好似仙女散花的感覺，吊到好高，其他人望落好細粒好有趣。」

鍾雪瑩在戲中是飾演女鬼，一個趕往劇組但中途遇上交通意外的臨時演員，所以全程都要用鬼妝示人。「望自己個妝都冇驚，反而去廁所會麻煩啲，因為公廁在對面條村，如果化晒妝黑媽媽行去廁所，撞到途人都幾得人驚，所以全程都要有劇組朋友陪伴。

如果夜晚村口見到呢個人，真係嚇到廁所都唔使去，席地流放。(《猛鬼3寶》影片截圖)

荒廢3年嘅廁紙你用唔用？

至於入行數年間，可有遇過靈異事件，兩位都好好彩時運高，不過鍾雪瑩在拍《深宵閃避球》時，一個舉動就嚇親劇組。事緣套戲要在一間荒廢了3年的日本國際學校拍攝，鍾雪瑩當時聽錯做3個月，於是在沒屆心下安然去廁所，更用上廁格內的廁紙。事後得知是3年，大家都擔心有問題，要她快快四圍上香拜拜︰「由於係日本人學校，我不停講日文。」不過鍾雪瑩強調所有廁紙都只是用來抹手，所以沒大問題。

二人回想當臨記時，都不覺得辛苦，始終是自己興趣。（梁碧玲 攝）

千萬男主角的臨記日子

一部《緣路山旮旯》，令岑珈其榮升為千萬男主角，「我要用黐線來形容，當初我估收到100萬都執到。」今天回想當臨時演員的日子，又何有辛酸回憶？岑珈其︰「又唔會好多辛憂，最多都係等埋位，拍全日出得一秒咁。其實只要你喜歡那件事，就會願意花時間去經歷。」鍾雪瑩︰「我有試過被安排去演洗頭妹，之前仲專登上YouTube睇片學手勢，點知最終係冇得埋位，不過可以在這種環境開一日工，感受下現場氛圍已經好開心。」

訪問鳴謝︰

岑珈其

化妝︰ CarmenC

髮型︰Nick Lam@Orient4

鍾雪

化妝︰Vanessa W

髮型︰Hillnex Lee