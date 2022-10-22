飯戲攻心｜首全員謝票千人撐　黃子華妙論票房大戰：望古仔贏古仔

港產片《飯戲攻心》上映後大受觀眾歡迎，票房屢破紀錄，至今以6800萬居香港電影史上華語電影票房紀錄第二位，僅次《明日戰記》。今日（22日）《飯戲攻心》於商場內舉行公開答謝大會，由導演陳詠燊率領黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文六位主演出席，更為電影謝票超過200場以來首次全員齊集，吸引近千名觀眾擁躉支持。

《飯戲攻心》於商場內舉行公開答謝大會，導演陳詠燊與黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文六位主演首次全員齊集。（葉志明 攝）

《飯戲攻心》六位主演全員齊集，吸引近千名觀眾擁躉到場支持：

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答謝大會上，導演及各位主演公開感謝觀眾對《飯戲攻心》的熱愛，更表示知道有觀眾本非六位主演的粉絲，卻入場觀映二十二次以示支持，令人既驚訝又感動。導演陳詠燊承諾：「續集現正用心籌備寫劇本，很想再於拍攝現場再見到六位朋友。」

陳詠燊現正用心籌備寫續集劇本。（葉志明攝）

在《飯戲攻心》飾演「三佬」的陳湛文，將於10月24日40歲生日，一眾演員亦於現場提早為他慶祝生日，發起全場影迷亦高唱生日歌。陳湛文於切蛋糕前，亦在子華神的「啟示」下許願：「我的願望是《飯戲攻心》在香港的票房破億！」而電影在邁進7000萬票房途中，似乎目標成功在望。

《飯戲攻心》全員於答謝大會上預祝陳湛文生日，在子華神的「啟示」下，許下「香港票房破億」的生日願望。（葉志明 攝）

《飯戲攻心》三兄弟黃子華、張繼聰與陳湛文於活動上接受訪問，表示無意與同日舉行謝票活動的《明日戰記》打對台，黃子華表示：「最重要是競爭，希望古仔可以贏到古仔！」由於古天樂同時有份出資拍攝《明日戰記》與《飯戲攻心》，被張繼聰形容為「古仔大戰古仔」，子華更笑言：「如果有第三部電影加入票房冠軍的爭奪，分分鐘都是古仔（出資）。」