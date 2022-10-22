飯戲攻心︱林明禎接棒影泳照答謝觀眾　母女靚絕全場一樣搶鏡

《飯戲攻心》上映以來大受觀眾歡迎，票房高開6800萬，成為香港電影史上華語片票房第二高作品，僅次《明日戰記》的7500萬。今日（22日）《飯戲攻心》黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文等六位主演首度全員齊集出席謝票活動，與觀眾見面，答謝對電影的支持。

《飯戲攻心》於商場內舉行公開答謝大會，導演陳詠燊與黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文六位主演首次全員齊集。（葉志明 攝）

早前鄧麗欣已於《飯戲攻心》突破7000萬票房前，提早趁生日「找數」分享泳裝照，展現多年未變的纖瘦身型。鄧麗欣於活動上接受訪問時表示，未打算再分享更多泳照：「我已經盡了（尺度），其他交給大家吧！」

鄧麗欣早前已於生日「找數」，表示已盡了自己的尺度。（葉志明 攝）

Stephy鄧麗欣早前已於生日「找數」，分享泳衣照大曬夏日好身材。（鄧麗欣IG圖片）

而「大馬女神」林明禎在活動上，答應如果票房再創高峰，就會教「大佬」子華做阿Meow招牌動作用以慶祝，更在訪問時即場加碼：「我也會拍泳裝照，但應該很難超過Stephy，因為他已經超出水準，好犀利啊！」而王菀之則笑指自己會拍一張對錯焦的版本。

林明禎亦於《飯戲攻心》全員謝票活動上即場「加碼」，指自己亦會在破7000萬時分享泳裝照。（葉志明 攝）

林明禎今日出席《飯戲攻心》全員齊集謝票活動時，狀態絕佳，非常搶鏡。（葉志明 攝）

林明禎更透露自己將會在香港逗留到十一月，並將繼續積極出席謝票，希望能夠每星期都與觀眾見面。而今日活動上，明禎媽媽更罕有陪同出席公開活動，更與明禎、鄧麗欣、張繼聰及王菀之等合照留念。明禎媽媽身穿銀色絲質西裝外套，高雅大方，凍齡美貌與明禎靚絕全場，母女難得同場、同樣搶鏡。

林明禎媽媽亦罕有現身，支持女兒的《飯戲攻心》謝票活動。（葉志明 攝）