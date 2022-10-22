飯戲攻心︱林明禎接棒影泳照答謝觀眾 母女靚絕全場一樣搶鏡
撰文：莫匡堯
出版：更新：
《飯戲攻心》上映以來大受觀眾歡迎，票房高開6800萬，成為香港電影史上華語片票房第二高作品，僅次《明日戰記》的7500萬。今日（22日）《飯戲攻心》黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文等六位主演首度全員齊集出席謝票活動，與觀眾見面，答謝對電影的支持。
早前鄧麗欣已於《飯戲攻心》突破7000萬票房前，提早趁生日「找數」分享泳裝照，展現多年未變的纖瘦身型。鄧麗欣於活動上接受訪問時表示，未打算再分享更多泳照：「我已經盡了（尺度），其他交給大家吧！」
而「大馬女神」林明禎在活動上，答應如果票房再創高峰，就會教「大佬」子華做阿Meow招牌動作用以慶祝，更在訪問時即場加碼：「我也會拍泳裝照，但應該很難超過Stephy，因為他已經超出水準，好犀利啊！」而王菀之則笑指自己會拍一張對錯焦的版本。
林明禎更透露自己將會在香港逗留到十一月，並將繼續積極出席謝票，希望能夠每星期都與觀眾見面。而今日活動上，明禎媽媽更罕有陪同出席公開活動，更與明禎、鄧麗欣、張繼聰及王菀之等合照留念。明禎媽媽身穿銀色絲質西裝外套，高雅大方，凍齡美貌與明禎靚絕全場，母女難得同場、同樣搶鏡。