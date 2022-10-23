黑豹2︱Marvel年度壓軸製作訪問特輯　以祭典向查特域保斯曼致敬

Marvel Studios《黑豹》（Black Panther）於2018年為Marvel電影宇宙10週年打響頭炮，當時以嶄新CG特技加上幕幕精彩動作場面，成功將蘊含神級汎合金的神秘國度瓦干達，完美呈現於觀眾眼前。

黑豹自出場以來，大受全球非裔觀眾歡迎。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

《黑豹》全球票房高達13億美元，在專業影評網「爛番茄」贏盡口碑新鮮度至今仍處於96%的超高水平！2022年11月，《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）將強勢登場，繼續由上集導演Ryan Coogler執導，帶領一眾實力演員及金像製作班底，以最動人故事、最精彩刺激動作場面，為Marvel電影宇宙第四階段帶來超期待話題壓軸之作！

《黑豹2：瓦干達萬歲》將於2022年11月上映，作為Marvel本年度壓軸作品。（電影公司提供）

2020年8月，飾演《黑豹》裡瓦干達國王鐵查拉/黑豹的金像提名男星查特域克保斯曼因病離世， 全球粉絲於《黑豹2》預告片喪禮一幕中看到國王的塗鴉大表感動。一眾演員於《黑豹2》製作特輯裡向查特域保斯曼的演出及為人致敬，「太后」安祖娜比莎（Angela Bassett）表示：「查特域清楚知道《黑豹》的故事與畫面對世界的意義。」查特域有如《黑豹》的靈魂人物，而透過《黑豹2》，大家都獲得一個向他致敬的機會，並且以祭典的形式呈現。

「太后」安祖娜比莎認為《黑豹2》給予一機會讓大家向查特域致敬。（《黑豹2：瓦干達萬歲》製作特輯截圖）

將會繼承黑豹王位的「公主」Letitia Wright表示電影有如對查特域致敬的慶典。（《黑豹2：瓦干達萬歲》製作特輯截圖）

《黑豹2：瓦干達萬歲》講述MCU最強國度瓦干達的國王「黑豹」駕崩，外界企圖侵入奪取資源汎合金，加上神秘海底部族崛起。危難當前，鐵查拉的天才科學家妹妹舒妮（Shuri）需要擔負起率領瓦干達子民，保衛國家的重任，與敵對勢力展開海陸空震撼激戰！