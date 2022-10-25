光豬舞壯士︱最終章劇照曝光　五十路性感女神摸查寧泰坦六嚿腹肌

由查寧泰坦（Channing Tatum）主演的電影系列《光豬舞壯士》（Magic Mike）第三部續作《Magic Mike's Last Dance》，早前宣布於2023年2月10日美國上映。電影以脫衣舞男為題材，成功以查寧泰坦為首的一眾荷里活火辣壯男攏絡大量女性觀眾，第三集查寧泰坦將繼續主演，暫未知會否與前作一樣有其他知名男演員演出。

《光豬舞壯士》以脫衣舞男為題材，由查寧泰坦帶頭俘虜一眾女性觀眾。《光豬舞壯士》電影劇照。（imdb）

電影日前釋出首張劇照，劇照可見查寧泰坦拉起上衣，將墨西哥性感女星莎瑪希爾（Salma Hayek）的手緊按於自己結實的「六嚿腹肌」之上，而莎瑪則一臉陶醉地合上眼享受這個香豔柔情的時光。劇照可見，現年42歲的查寧泰坦似乎與「五十路」莎瑪希爾有一段姊弟情，雖然電影尚未公布劇情大綱，然而外國網民估計，查寧泰坦作為脫衣舞男，將會在電影裡為人到中年的莎瑪希爾的寂寞芳心。

《Magic Mike's Last Dance》日前釋出電影劇照，查寧泰坦拉起上衣，讓女主角莎瑪希爾摸自己的一排「朱古力」。《Magic Mike's Last Dance》電影劇照。（imdb）

早前有傳《Magic Mike's Last Dance》的女主角由另一位「五十路」性感女演員Thandiwe Newton主演，然而卻在開拍初段因私人理由退出，改由莎瑪希爾飾演。

《Magic Mike's Last Dance》原本由另一位「五十路」女演員Thandiwe Newton主演。《天域戰士》電影劇照。（imdb）

莎瑪希爾過去於電影裡不時展現性感美態，猶其以膨拜身材最為吸睛，在《殺出個黎明》（From Dusk Till Dawn）及《超智特務顯神通》（Wild Wild West）裡的火辣誘人形象令人象深刻。