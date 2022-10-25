《超人》亨利卡菲爾宣布回歸　被冰封5年同得罪「沙贊」有關？

由亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的超人，自2017年的《正義聯盟》（Justice League）後便未有現身，不過香港今日（25/10）凌晨，亨利卡菲爾在社交平台親自宣布，「超人」正式回歸。



亨利卡菲爾在社交平台親自宣布，「超人」正式回歸。（影片截圖）

注意︰內文含《黑亞當》彩蛋劇透

如果大家已欣賞完《黑亞當》（Black Adam），都會留意到超人在彩蛋中出現，這個明顯是DCEU往後日子最大的鋪排。而亨利卡菲爾較早前個人社群平台上，正式宣告他將回歸飾演超人一角，「大家好，我本來想等整個週末完結才跟大家宣布，因為我想給時間大家先去看《黑亞當》，如今我要正式宣告，我將回歸飾演超人。」

這個宣布完全回應了彩蛋的鋪排，而亨利也透露這只是一個開始，「你們在《黑亞當》看到的，只是個開始，好戲在後頭。」

亨利卡菲爾飾演的超人，其實獲得不少影迷好評，至少夠靚仔。（劇照）

自《正義聯盟》後，超人便消聲匿跡。（《正義聯盟》電影海報）

自《黑亞當》上畫後，反應不絕，紛紛稱電影娛樂性豐富，更比《雷神4》及《奇異博士2》好，如今再加上超人回歸，並有機會二人聯手，足見DC有一個強勢新開始。其實過去，亨利多次透露想要再飾演超人，不過當時 DC在拍攝策略上正進行調整，才被丟低。直至DC影業總裁濱田沃特（Walter Hamada[2]）的下台，David Zaslav的上任，為DC的電影宇宙帶來新局面。

彩蛋中，只有超人身影，沒有超人的樣。（影片截圖）

至於點解拍完《正義聯盟》後，超人就冇下文，原來有傳同《沙贊》（Shazam!）有關。話說當日開拍《沙贊》，DC想營造一個巨型彩蛋給觀眾驚喜，於是向亨利卡菲爾的經理人提出，可否客串一幕，點知得到個回應係可以，但係咪當履行其中一部片約？這個提出立即激嬲DC高層，覺得「唔識撈」，於是暗中冷待了「超人」，當然亦跟其個人電影票房失利有關。而最後《沙贊》呢幕彩蛋，就由「沙贊」演員Zachary Levi的替身Ryan Handley頂上。有網民覺得，亨利拒絕演出，但都堅持拍這一幕，亦足見DC想帶出一個信息，「邊個都可以做超人！」