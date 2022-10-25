韋史密夫新戲獲天后Rhianna撐場　棟篤笑名嘴聯乘開騷食兩家茶禮

蘋果公司旗下串流平台出資拍攝的電影《Emancipation》，由本年度憑《王者世家》（King Richard）獲得奧斯卡最佳男主角的韋史密夫（Will Smith）主演。韋史密夫昨日於社交媒體上載相片，分享自己於《Emancipation》上映前，邀請一眾名人好友出席電影的私人放映，包括歌壇天后Rhianna、演員Tyler Perry及殿堂級棟篤笑名嘴Dave Chappelle。

韋史密夫於社交媒體上載《Emancipation》私人放映會的相片，出席巨星包括樂壇天后Rhianna（左二）、演員Tyler Perry（後中）及棟篤笑名嘴Dave Chappelle（中）。（韋史密夫IG圖片）

名嘴Dave Chappelle在韋史密夫的私人放映會上出現，引起外國網民注意，事緣Dave Chappelle早前與另一位棟篤笑名嘴——今年初於奧斯卡頒獎典禮上被韋史密夫掌摑的基斯洛克（Chris Rock）聯乘舉行棟篤笑，門票被一搶而空。

在年初奧斯卡頒獎典禮上，韋史密夫衝上台上掌摑基斯洛克。（Getty Images）

而在雙打棟篤笑中，基斯洛克與Dave Chappelle均先後以「奧斯卡掌摑事件」開玩笑，基斯洛克形容：「那個混蛋因為一個笑話要打我，一個我幾乎最好笑的笑話！」而Dave Chappelle則諷刺韋史密夫：「只做了三十年模範男人」明確指他因為掌摑事件而形象一落千丈。

Dave Chappelle在美國棟篤笑名嘴間名氣甚高。（Getty Images）

Dave Chappelle在完成與基斯洛克的聯乘棟篤笑後，旋即出席韋史密夫的私人放映會，被質疑是否「食兩家茶禮」，一方面與基斯洛克開騷賺錢，將於十二月繼續舉辦棟篤笑加場，另一方面又與韋史密夫保持友好關係，支持對方電影事業重回軌道。

在韋史密夫的放映會上，Dave Chappelle（居中站立）似乎與現場各名人有講有笑。（韋史密夫IG圖片）

串流平台Apple TV+早前曾宣布，《Emancipation》將於12月2日於美國上映一星期，然後12月9日起於旗下串流平台獨家播放。