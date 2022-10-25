黑亞當︱命運博士結局感動觀眾　皮爾斯布士南：做70年人見盡生死

DC超級英雄宇宙最新電影《黑亞當》日前與全球上映，電影於美國本地以至全球票房表現甚佳，大受觀眾歡迎。《黑亞當》除了由荷里活爆肌演員「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）飾演全新超級英雄黑亞當以外，老牌超級英雄組織「美國正義協會」亦首度於電影登場。

以下內容含有《黑亞當》內容劇透，未睇的觀眾慎入！

《黑亞當》電影中，命運博士的金盔斗篷形象非常突出。（imdb）

「美國正義協會」四位超級英雄當中，創始成員命運博士（Doctor Fate）由前007演員皮爾斯布士南（Pierce Brosnan）飾演，戲中金盔斗袍造型亦是超級英雄漫畫裡的經典形象之一。命運博士的超能力包括魔法、預知能力等神秘主義力量，能夠預知未來的零碎片段，預判危機並籌劃相應的計劃與對策，以一位看透世事的智者、隱士的形象登場。

皮爾斯布士南在《黑亞當》裡具有智者隱士的形象。（劇照）

而在電影尾段，當「美國正義協會」需要與擁有遠古邪惡魔力的對頭戰鬥時，命運博士預知戰友鷹俠將會戰死，於是利用「結界」魔法將鷹俠、原子粉碎者及旋風阻擋於戰場之外，獨力與魔頭開戰並因此而犧牲，命運博士捨身成仁、讓戰友能夠存活一舉，令觀眾大受感動。

命運博士在終局戰鬥施展結界魔法，將「美國正義協會」的戰友阻隔於戰場之外。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

而演員皮爾斯布士南近日接受外媒訪問時透露，命運博士一角選擇犠牲自己的心境，與自己的人生感悟相當接近，亦因此能理解角色的演繹方法：「這個抉擇與我產生極大的共鳴，作為一個活了69年的人，近70年人生見盡身邊的人比自己更早離開世界，同時我的生命亦接近走到盡頭。」

皮爾斯布士南將自身經歷與角色為戰友犧牲的心境結合，成功演繹角色，令觀眾感動。（Getty Images）

命運博士並非《黑亞當》裡最驍勇善戰、力量制霸的角色，亦未如其他角色具有健壯的外型，甚至略為風燭殘年與失意，然而在危急關頭他視戰友的性命，比自己的生死與勝負更重要，成為電影中最感動觀眾的一幕。相比黑亞當的兒子為民族自由的壯烈犧牲，可能更觸動到普羅大眾的個人情感。