正義迴廊︱改編大角咀弒雙親案　分屍方式極恐怖靈異節目揭露案情

香港電影《正義迴廊》將於10月27日上映，故事改編自2013年發生的大角咀雙屍奇案，由新晉導演何爵天執導，楊偉倫與麥沛東飾演殺人案疑犯，林海峰與蘇玉華飾演兩人的辯護律師，在電影中重組法庭對峙、案件發生經過等精彩情節，未上映已牽起大量網絡討論。



《正義迴廊》將於10月27日正式上映。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

殺害父母後親自見報尋雙親

大角咀雙屍奇案當年轟動全港，兇手周凱亮哄騙父母到大角咀海興大廈參觀新居，於單位內親手弒殺六旬父母，並與同黨謝臻麒碎屍棄置。事後，周報警求助，續於社交媒體上發起尋找「失蹤的爸爸媽媽」群組，更接受媒體影片訪問協助尋找雙親。直到周於WhatsApp群組內自爆殺人案件後，被警方逮捕並控以謀殺。

《正義迴廊》還原原兇接受影片訪問時的劇情橋段。（《正義迴廊》預告片截圖）

據當時法庭審訊內容指，周凱亮於單位大廳內從後襲擊父親，親手以利刃割開父親頸部，再斬殺母親。周曾指碎屍程序由其友謝臻麒負責，周趁謝離開寓所後殺害父母，待謝回到單位內，周帶笑向謝展示殘肢。

電影還原了兇手殺害父親，以利刀割頸的過程。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

兩具屍體的部分殘肢以黑色膠袋、膠紙及膠盒進行多重密封；有部分殘肢經過除臭處理、以保鮮紙及膠袋包裝、然後到海邊棄置；而案發單位內亦有兩台雪櫃，分別存放兩位遇害者頭顱及內臟。

電影裡亦有探案、尋找證據與線索的過程。（《正義迴廊》預告片截圖）

《正義迴廊》還原了兩位涉案原兇將遇害夫婦殺死、肢解及棄置過程。（《正義迴廊》預告片截圖）

分屍方程式令屍體銷聲匿跡

有指兇手周凱亮曾於網絡搜尋「分屍方程式」，該方法能夠完美地令屍體銷聲匿跡：首先計算屍體重量，死者的重量乘以百份之八，相等於全身血液的總重量，再以一支二十立方釐米針筒，從大脾內側開始抽血，大概抽240次便可以完全抽乾；然後，為乾屍度身，每百份之五分為一份，另將屍肉碎掉 ，每2kg放入一個飯盒之中，逐份每天拿去燒，放在背包裡，便能夠神不知鬼不覺將屍體完全處理。

《正義迴廊》劇情中有不少血腥的屍體處理畫面。（《活誰的命》MV截圖）

《正義迴廊》絲毫不掩飾殺人血腥的程度。（《活誰的命》MV截圖）

女受害人「透露」案情

由於兇案殘忍而離奇，全城哄動，當時亦有靈異節目對案件產生興趣，聲稱曾經以「問米」的方法召回遇害者鬼魂，詢問兇案過程。有傳問米過程時問米師傅一直在哭，「女受害人」指兒子在飲茶過後帶自己到新居內，先後襲擊丈夫及自己，兒子以利插向父親的頸部，自己則被一名陌生的肥胖男子制服，無法爭扎與呼叫求救，但始終沒有回應殺死自己的兇手是誰。

《正義迴廊》重新探討案件的真相與被埋藏的秘密。（《活誰的命》MV截圖）

由於靈異節目進行「問米」時，案情尚未完全向公眾披露，亦未有兇手口供對發生過程詳述的資料，而事後案情隨時間逐漸提高透明度，靈異節目製作者便赫然發現問米的結果異常神準，令人訝異。