窄路微塵｜袁澧林性感露背出席首映　生日獲Edan祝賀︰朋友式祝福

第19屆香港亞洲電視節今日（25/10）正式開幕，由張繼聰、袁澧林（Angela）主演的《窄路微塵》是其中一部開幕電影。今日生日的袁澧林，以性感大露背造型登場。而戲中她飾演單親媽媽，與戲中的小演員8歲董安娜相當投契，在首映禮上更充當保姆，照顧小朋友。

Angela以性感露背裝出席首映。（葉志明 攝）

電影未上畫，張繼聰與袁澧林已雙雙獲提名金馬獎最佳男女主角，提到得知入圍消息後，Angela稱同日喊了近十次︰「我是個好易受感動的人，我同阿聰都冇諗過可以提名。」但對於獎項就沒太大信心︰「現在演藝路才剛剛開始，可以容許自己有錯，作更多嘗試，如果這一刻有獎，反而擔心之後會有壓力。」而阿聰更加坦言無信心︰「絕對冇信心！我反而着緊想套戲多些人看到，因為套戲是講香港人故事，疫情下基層如何面對，好想大家睇完找到一份溫暖。」

《窄路微塵》團隊，左起袁澧林、小演員董安娜、監製文佩卿及張繼聰。（葉志明 攝）

提到跟小演員合作，阿聰直言自己年紀大，不及Angela有精力陪小朋友由朝玩到晚。事實上自言沒特別喜歡跟小朋友溝通的Angela，在台上全程照顧住小演員董安娜，而在拍攝前更特別向董媽媽要求帶住安娜玩了3日，培養感情。「媽媽叮囑我小朋友有蠶豆症，食嘢要好小心，所以跟他出街完全體會到做媽媽的責任感，有次又帶她去學跆拳道，要幫她換衫，感覺好似真係做緊媽媽。」

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剛好今日29歲生日的Angela，獲大會安排送上一束鮮花祝賀，至於被問到傳出緋聞的呂爵安（Edan）可有送上祝賀，Angela︰「有收到，都係朋友式祝福。」問到二人關係，Angela亦澄清只是︰「好朋友，亦沒有在我家開Live。」就連《季前賽》前晚開播，Angela也強調為了看阿聰。

張繼聰笑言演唱會宣布改期後，不少朋友才得悉他開Show。（葉志明 攝）

至於剛剛病好的阿聰，有安坐家中看《季前賽》首播，囡囡亦有陪看一會︰「但佢不停問未見Anson Lo呢？我同佢講冇呀，得姜濤。」另外，因早前確診而被逼取消個唱，阿聰亦慨嘆連個天都覺得他太耐冇開Show，畀多少少時間準備。更有趣是不少朋友因為改期才知自己開Show，反問有冇飛賣？「其實一早賣晒啦！（記︰可以加場喎）千萬不要，把口話支持到加場就冇人買，係要爭爭下自抬身價先得。」