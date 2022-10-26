過時過節｜毛舜筠爆MIRROR將歸隊謝票　「未睇夠20次要再入場喇」

第19屆香港亞洲電影昨晚（25/10）開幕，由毛舜筠（毛姐）、謝君豪、呂爵安、談善言主演的《過時‧過節》獲選為開幕電影。電影以一家人的關係為中心，一餐冬至飯反面收場，更陷入8年冷戰，毛姐大讚故事寫得有共鳴︰「每個家庭都有大同小異的情節在內。」

《過時‧過節》團隊出席首映，包括左起談善言、謝君豪、毛舜筠及導演曾慶宏。（葉志明 攝）

電影以一餐冬至飯開始，一場爭拗令大家未能好好相處下去，謝君豪覺得這是好典型的家庭現象。「大家不懂去溝通，亦不懂去了解別人如何不懂溝通，繼而發生連場冷戰明戰，夫妻、子女都各有不妥，好寫實地呈現出來。」雖然戲中沒有特別設計煽情，但毛姐指有朋友睇完表示︰「點解你冇話我知套戲會喊咁多次？其實我們沒有想過要去整喊人，只係戲中每條線的情感都好濃烈。」戲中飾演毛姐女兒的談善言，更指初看劇本已經喊出來。「戲中好多段關係，所以好容易對號入座。」

謝君豪覺得這齣戲反映好典型的家庭現象。「大家不懂去溝通，亦不懂去了解別人如何不懂溝通。」（葉志明 攝）

談善言有在現場向前輩偷師，特別是看毛姐的「表演」。（葉志明 攝）

至於有機會跟毛姐、豪哥合作，可有偷師？談善言︰「有呀，好記睇劇本時，一家四口在車上發生爭吵場戲，毛姐有好長對白，看時已在想到底可以怎樣演呢？剛好這場戲我沒有對白，可以邊聽邊學。」

袁澧林都是《過時‧過節》一份子，飾演呂爵安表妹一角。（葉志明 攝）

MIRROR正式復工，問到戲中兩位成員呂爵安、盧瀚霆可會歸隊宣傳？毛姐︰「歸隊喇，謝票都會來。（記︰你會唔會都好耐冇見佢哋？）都……都……唔講你聽！」毛姐更透露除了《過時‧過節》，仍在上畫的《阿媽有咗第二個》，姜濤與柳應廷都會歸隊再做宣傳和謝票︰「他們會再出來謝票，睇唔夠20次的朋友，要再入場睇喇，因為他們會謝票。」