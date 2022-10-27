《正義迴廊》兇手拍片尋親露破綻　怨父母「填鴨教育」影響發育

電影《正義迴廊》於今日（27/10）上映，故事改編自2013年的大角咀弒雙親案，由舞台劇演員楊偉倫與麥沛東，分別飾演殺人疑犯，這宗案當年轟動全港，尤其兒子在狠下毒手後，向傳媒報料話雙親失蹤，借傳媒拍片尋親。

楊偉倫飾演的角色，原型正是兇手周凱亮（影片截圖）

「失蹤的爸爸媽媽」專頁

案件追溯至2013年3月初，於facebook出現了一個「失蹤的爸爸媽媽」專頁，由一對周姓兄弟開，目標是希望透過網絡力量尋回失蹤雙親。二人報稱父母於2013年3月2日聲稱返內地玩兩天，但隨後一直失去聯絡，後來兩兄弟於3月7日到西區警署報案。

楊偉倫（右2）與麥沛東（左2）在《正義迴廊》的表現備受讚賞，被指有望問鼎來年香港電影金像獎的演員獎項。（劇照）

後來，二人向報館要求，拍片尋親以增加機率，當時已引起網民討論，片段中憂心的一句︰「究竟去咗邊？可以做嘅我哋都做晒！」有網民覺得好傷感，但亦已有人質疑其真偽，不過就被稱冷血。

雙親的頭臚，被存放在雪櫃內。（影片截圖）

WhatsApp上向友人「自首」

後來，警方於3月12日通知兄弟二人，其父母沒有出境紀錄。兩兄弟翻查父母房間更發現護照一直留在家中，只是回鄉證不見了。直至2013年3月15日中午，警方在大角咀角祥街一單位發現兩具碎屍，初步相信正是失蹤夫婦。同時間，警方立即拘捕兩名男子，包括失蹤夫婦的幼子，在傳媒鏡頭前拍片尋親的周凱亮，及其智力問題的朋友謝臻麒。警方在現場搜集證物及處理屍體，並在雪櫃內尋獲二人的頭顱。據報疑兇周凱亮向警方承認殺害父母前，曾在線上遊戲《鐵拳》的群組及WhatsApp上向友人「自首」。

電影重演分屍過程，雖然已表達得相當含蓄，但仍令人心寒。（影片截圖）

電影當年有舉行演員試鏡會，周凱亮亦有參與。（電影海報）

《正義迴廊》中都有重現試鏡一幕。（預告截圖）

自疑兇身份爆出後，網民便發揮神探精神，循他的facebook、YouTube帳戶，以及Xanga網誌等背景資料，發現周曾撰文歸咎父母望子成龍的「填鴨式教育」，令他無做運動生得矮小，難識女朋友。另外，網民更發現周凱亮曾在YouTube上載自己參與2009年電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》試鏡活動的短片。

有指周凱亮想當演員，故前往試鏡。(劇照)