猛鬼3寶︱蘇致豪床戰郭奕芯一招化尷尬　主演提早拜年邀觀眾入場

由黄鐦執導的港產片《猛鬼3寶》於今日（27日）正式上映，昨日（26日）黃鐦導演帶領一眾主要演員，凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、蘇致豪、許賢、林千渟、林家熙（Locker）、郭奕芯、七仙羽、周祉君、徐浩昌（肥腸），出席《猛鬼3寶》We嘩鬼叫群星首映禮。

《猛鬼3寶》導演黃鐦攜同一眾主演出席電影首映禮。（梁碧玲 攝）

演員上台簡介了自己拍攝的故事，凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、肥腸主演的單元「猛鬼監獄」，凌文龍飾演一個人氣爆燈的影星明樂，因為演出代表正義的角色「獄中神探」爆紅，但原來暗地裡喜歡醉酒開工。凌文龍表示因為與岑珈其等人本身相熟，所以大家在片場合作得非常開心，眾人更現場捉了導演上台，一起示範了「獄中神探」的招牌自創手勢及戲中金句，「因為正義，永遠企喺正義嗰一邊」。

凌文龍（左一）、鍾雪瑩（左二）、岑珈其（右二）及肥腸一同主演「猛鬼監獄」的單元。（梁碧玲 攝）

大合照時凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、肥腸等更搞笑地拿住電影手幅，以賀年姿勢呼籲觀眾入場，大叫「《猛鬼3寶》祝大家，年年有餘！」

大合照時凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、肥腸等更搞笑地手持電影手幅，以賀年姿勢呼籲觀眾入場。（梁碧玲 攝）

蘇致豪、許賢、郭奕芯合演的「猛鬼工廈」，蘇致豪在片中獻上銀幕初吻予郭奕芯，兩人更是床戲連連，蘇致豪：「我做的士司機，郭奕芯是我女朋友，但她被一隻淫鬼上了身。拍攝時她第一日尷尬些，我就第二日尷尬些。如何克服尷尬，就是不停跟郭奕芯打招呼，不停叫她『芯姐、芯姐』與她混熟，但其實眼都不敢望她。」

蘇致豪（中）、郭奕芯（左）及許賢（右）一同主演「猛鬼工廈」的單元。（梁碧玲 攝）

蘇致豪表示在與郭奕芯拍攝床戲前頻頻與對方打招呼化尷尬。（梁碧玲 攝）

飾演蘇致豪好友兼驅魔師的許賢，現場只看了小部分蘇致豪與郭奕芯的床戲，「但據導演講，現在拍出來都幾有官能刺激。」戲中許賢捨身救蘇致豪，與淫鬼打鬥，現實中許賢則表示會幫蘇致豪剪片去救他：「因為他平日剪片經已剪到好似就快猝死，所以我會幫手一齊剪。」

蘇致豪與許賢非常老友，今次更一同參演《猛鬼3寶》電影。（梁碧玲 攝）

至於第三個故事「猛鬼商場」，Locker與七師傅打鬥連場，林千渟與小鬼妹妹亦有一段與別不同的「人鬼情」：「故事指我有陰陽眼，我同一個鬼小妹妹已經識了很多年，我們租的商場面臨清拆，所以要合力幫她投胎。」

七仙羽（左二）、Locker（右二）、林千婷（左一）及周祉君（右一）主演「猛鬼商場」的單元。（梁碧玲 攝）

眾人表示要深夜拍攝，被問到下次會否再答應與後生演員通宵拍攝，七師傅即反應極快地反問主持：「我唔年輕咩依家」，林千渟也幫口表示兩人是好姐妹，「師傅好年青㗎咋！」最後師傅送出戲中法寶「對你太在符」，為各位演員保平安並祝《猛鬼3寶》票房大賣。