黑豹2︱Rihanna唱主題曲致敬查特域克保斯曼 28日率先感動熱播
撰文：莫匡堯
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Marvel年度壓軸作品《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）將於11月9日在香港上映，繼續由上集導演Ryan Coogler執導，由黑豹鐵查拉（T'Challa）的妹妹舒妮（Shuri）肩負起領導瓦干達臣民的責任，對抗神秘海底部族的威脅。
2020年，飾演《黑豹》的金像提名演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因病離世，終年43歲，廣大非裔族群觀眾對他無法延續黑豹一角感到婉惜，亦希望透過《黑豹2：瓦干達萬歲》向查特域克標誌性的演出致敬。
在電影上映前，除了《黑豹2：瓦干達萬歲》的正式預告片中，瓦干達的臣民以祭典的形式為鐵查拉舉行喪禮，在戲內向這位非裔巨人致敬外，日前美國非裔流行天后Rihanna亦宣布，10月28日將會在《黑豹2：瓦干達萬歲》上映前，推出由她演唱的電影主題曲《Lift Me Up》。
主題曲由導演Ryan Coogler夥拍作曲家Ludwig Göransson製作，歌曲以「接受人生裡身邊人的逝去」作為主題，將會帶出歌唱者「對逝者表達的掛念」。
《黑豹2：瓦干達萬歲》的電影配樂，主要由作曲家Ludwig Göransson及非裔饒舌歌手Kendrick Lamar合作完成。Ludwig Göransson曾經憑《黑豹》獲得第91屆奧斯卡最佳原創音樂獎，亦為《TENET天能》（TENET）、《洛奇外傳—王者之後》（Creed）及基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）未上映的新作《Oppenheimer》進行配樂。