碩克艾佛朗新戲爆肌更勝《沙灘拯救隊》高峰　網民恥笑：只練上身

童星出身的碩克艾佛朗（Zac Efron），憑迪士尼電視電影《歌舞青春》（High School Musical）成名，完成三部曲系列後，成為荷里活其中一位「小鮮肉」，經常以一身爆肌身材於電影出現。

碩克艾佛朗憑《歌舞青春》走紅，成為荷里活其中一位「小鮮肉」演員。（Getty Images）

近日碩克艾佛朗被外媒於新戲現場，拍攝到幕後花絮照片，照片中可見碩克艾佛朗操練出一身超厚實、線條分明的肌肉，突破參演《沙灘拯救隊》（Baywatch）與「The Rock」狄維莊遜（Dwyane Johnson）同場演出時令人咋舌的高峰，風靡一眾女粉絲。

碩克艾佛朗日前被拍攝到在《The Iron Claw》拍攝現場的爆肌花絮照。（MEGA）

碩克艾佛朗明顯比此前參演《沙灘拯救隊》與「The Rock」狄維莊遜同場演出時，身材更為厚實壯健。《沙灘拯救隊》電影劇照。（imdb）

現年35歲的碩克艾佛朗，在新戲《The Iron Claw》裡飾演七八十年代摔角界傳奇人物Kevin Von Erich，除了操練出一身厚實肌肉外，碩克艾佛朗亦在電影中配戴啡色假髮、全身噴灑橙色膚色劑，神還原Kevin Von Erich當年標誌性的造型。

碩克艾佛朗（左）神還原七八十年代紅極一時的摔角手Kevin Von Erich（右）。（MEGA/網上圖片）

然而不少熱衷健身的網民，則留意到碩克艾佛朗操練出爆肌上身的同時，似乎忽略下盤操練，藍色浴巾下露出一對「纖幼長腿」，被嘲指他「只練上身」、「頭重腳輕，似蛋頭博士」。

有愛好健身的網民笑指碩克艾佛朗只勤於操練上身，以至浴巾下露出一對「纖幼長腿」。（MEGA）

有網民笑指碩克艾佛朗的操練成果與《超音鼠》動畫中的「蛋頭博士」效果相同。（網上圖片）

碩克艾佛朗過去於不少電影作品中，均以一身爆肌示人，以下即睇碩克艾佛朗的筋肉進化史：