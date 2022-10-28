碩克艾佛朗新戲爆肌更勝《沙灘拯救隊》高峰 網民恥笑：只練上身
撰文：莫匡堯
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童星出身的碩克艾佛朗（Zac Efron），憑迪士尼電視電影《歌舞青春》（High School Musical）成名，完成三部曲系列後，成為荷里活其中一位「小鮮肉」，經常以一身爆肌身材於電影出現。
近日碩克艾佛朗被外媒於新戲現場，拍攝到幕後花絮照片，照片中可見碩克艾佛朗操練出一身超厚實、線條分明的肌肉，突破參演《沙灘拯救隊》（Baywatch）與「The Rock」狄維莊遜（Dwyane Johnson）同場演出時令人咋舌的高峰，風靡一眾女粉絲。
現年35歲的碩克艾佛朗，在新戲《The Iron Claw》裡飾演七八十年代摔角界傳奇人物Kevin Von Erich，除了操練出一身厚實肌肉外，碩克艾佛朗亦在電影中配戴啡色假髮、全身噴灑橙色膚色劑，神還原Kevin Von Erich當年標誌性的造型。
然而不少熱衷健身的網民，則留意到碩克艾佛朗操練出爆肌上身的同時，似乎忽略下盤操練，藍色浴巾下露出一對「纖幼長腿」，被嘲指他「只練上身」、「頭重腳輕，似蛋頭博士」。
碩克艾佛朗過去於不少電影作品中，均以一身爆肌示人，以下即睇碩克艾佛朗的筋肉進化史：
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