Jeffrey Dahmer父批《食人魔達默》美化惡行　eBay禁售萬聖節裝扮

由Evan Peters主演的Netflix新劇《食人魔達默》（DAHMER）講述了史上最駭人聽聞的肢解食人連環殺人犯Jeffrey Dahmer的犯案過程，劇集推出後隨即成為網絡熱話，更成為Netflix全球點播排行榜冠軍。不過由於劇情還原大量食人情節，惹來極大爭議，殺人犯的父親Lionel正計劃起訴Netflix美化兒子的惡行。

《食人魔達默》由Evan Peters主演，有大批觀眾都激讚他在劇中的精湛演技。（Netflix）

Jeffrey Dahmer的真身。（Netflix）

據外國傳媒報道，Jeffrey Dahmer的父親Lionel透露，Netflix由始至終都沒有就推出劇集《食人魔達默》及紀錄片《美國殺人狂訪談錄：食人魔》聯絡過他，直至到兒子的粉絲到訪住處才得知此事，更因而感到神經衰弱。對此，Lionel認為劇集都在美化兒子的惡行，而計劃起訴Netflix。

Jeffrey Dahmer的父親Lionel。（網絡片段截圖）

另外，萬聖節將近，有大批外國網民都將Jeffrey Dahmer視為本年度的裝扮主題。eBay日前正式頒布禁令，全面禁售相關服裝。發言人指為了遵守暴力犯罪政策，條款中明定商品禁止宣揚或美化暴力行為，以及與因暴力而臭名昭彰者有關。

Evan Peters飾演Jeffrey Dahmer。（劇集畫面）

Jeffrey Dahmer在1978至1991年間，殺死及肢解17名男子，期間除了食用受害者的人肉及內臟。（劇照）

另一邊廂，有不少網民指Jeffrey Dahmer的恐怖冷血罪行會勾起受害人家屬的痛苦，積極在網絡上勸大家換個萬聖節裝扮主題是比較合適的做法。