正義迴廊︱翁子光發長文感謝台前幕後　林海峰無私義助︰錢免談

香港奇案電影《正義迴廊》於昨日（27日）正式上映，電影由翁子光首度監製，由新晉導演何爵天執導，改編2013年發生的大角咀雙屍奇案搬上大銀幕。電影中，舞台劇演員楊偉倫與麥沛東飾演殺人疑犯，林海峰與蘇玉華飾演兩人的辯護律師，重組法庭對峙與還原案情經過等懸疑情節。



《正義迴廊》於昨日（27日）正式上映。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

何爵天有如當年的自己

《正義迴廊》監製翁子光於電影上映時，於社交媒體分享文章，表達對一眾台前幕後的謝意。他指出由入行至今，香港電影業的生態改變甚大，而自己從後輩漸漸成為前輩時，亦奮力栽培新一代電影人才，他對曾經擔任自己作品副導演的何爵天期待甚大：「作品屬於導演的，讓他能走出自己的路，就像當天有貴人扶助我一樣，我看到他像當天的我一樣，曾經跌跌撞撞，也有過憤世嫉俗和成長。」指自己在《正義迴廊》的角色僅為維持導演的創作軸心、讓他在製作上更具信心。

《正義迴廊》監製翁子光，指在導演何爵天身上，看到當年的自己。(葉志明 攝)

林海峰的無私義助

《正義迴廊》眾多演員之中，以林海峰最具份量，亦在電影中憑能言擅辯、性格刁鑽的大律師角色，成功令觀眾印象深刻。翁子光首先感謝林海峰，雖然彼此在《正義迴廊》合作前並不認識，然而當林海峰得知翁子光正監製一部新導演小本製作的電影時，便爽快的答應參演，更無私地指：「錢免談！」不計較片酬多寡便參與演出。林海峰無疑令《正義迴廊》的法庭審訊生色不少，翁子光亦指林海峰在電影宣傳期間表現的積極正面，讓電影能夠接觸更廣大觀眾群，令他非常感動。

林海峰於電影中飾演裡飾演為楊偉倫辯護的大狀。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

無數用心投入的演員

翁子光亦於文章裡提到其餘參演《正義迴廊》的演員，讚揚飾演另一位大律師的蘇玉華不論在舞台劇或電影中均展現一貫成熟與精準的演技；曾經於香港電影留下風采的周文健（Michael）、葉蘊儀和邵仲衡；一反喜劇角色、對弟弟情真意切的「蝦頭」楊詩敏；演技功力境界彌高的楊偉倫及麥沛東；以及在電影上映前逝世、在戲中飾演遇害父親的演員區紹熙。