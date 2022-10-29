《猛鬼3寶》郭奕芯被淫鬼上身　為著性感內衣減磅︰都幾大膽

電影《猛鬼3寶》，結集三個都市猛鬼故事，其中由蘇致豪及郭奕芯主演的一節，講蘇致豪飾演的的士司機，約女友郭奕芯去Party Room 爆房，結果引來淫鬼纏身，不能自拔。芯姐在戲中更要為呢場戲，刻意減磅穿上性感內衣。



芯姐向來係有料之人，著性感內衣上陣特別有睇頭。（《猛鬼3寶》劇照）

蘇致豪在戲中是的士司機，女友郭奕芯一直想去5星級酒店Staycation，但因為太貴唔捨得，改去工廈Party Room，芯姐上到房勁嬲，鬧分手，就在同一時間，有淫鬼上芯姐身，態度180度轉變，跟豪哥頓時變得小鳥依人，仲一齊翻雲覆雨大戰300個回合。

講番呢場戲，芯姐變鬼後，要色誘蘇致豪，要穿上性感內衣上陣，不過呢樣都唔係最難，最難到芯姐的是要跳舞。郭奕芯︰「我完全唔識跳舞，而導演就正正要求我做到唔識跳，但又為男友盡力去跳的感覺。因為要著性感內衣，所以積極減磅，但時間不夠驚出嚟效果唔夠好。」

芯姐身形就是有貨賣，豪哥好難抵擋。（《猛鬼3寶》劇照）

至於同豪哥的大戰場面，芯都大讚對手豪哥專業，但全場戲就誤中他的死穴。「佢好怕痕，記得有場戲我要坐佢上面，整個人俯身掃過他的肚再到耳仔講嘢，可能我啲頭髮掃到佢身體，佢猛嗌話好痕，甚至我跟他親密貼住時，呼出來啖氣佢都覺得好痕。」芯姐拍完呢場戲，自覺都幾大膽，「又要分飾兩個角色，都幾唔係我，幸好導演跟我講得好清楚，演得輕鬆。」

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最後淫鬼現身，芯姐變樣。（《猛鬼3寶》劇照）