基斯頓比爾Netflix重磅新戲2023上映 夥懸疑小說始祖愛倫坡查案
撰文：莫匡堯
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荷里活金像男演員基斯頓比爾（Christian Bale）最新參演的新戲《The Pale Blue Eye》將於2023年1月於Netflix串流平台重磅上線。電影由Scott Cooper執導，在與基斯頓比爾的第三度合作中，將美國小說家Louis Bayard的同名小說搬上大銀幕。基斯頓比爾於電影裡飾演的退休偵探Augustus Landor，夥拍一位心思細密的軍校學生愛倫坡（Edgar Allan Poe）一同偵查兇案，而愛倫坡日後亦成為懸疑小說始祖作家。
《The Pale Blue Eye》於2003年出版，曾經提名愛倫坡獎（Edgar Award）最佳小說，講述一宗於1830年美國紐約西點軍校發生的連環謀殺案，一位年輕軍校學生被殺，屍體夜間被發現懸掛於樹上，清晨時屍體更被人挖去心臟，於是軍校為免兇殺案成為醜聞，便委託退休偵探進行調查。
懸疑小說始祖愛倫坡曾經於1830年在西點軍校成為學員，當時他已經出版兩部小說及詩作。電影橋段並非取材自愛倫坡的真實人生，作者Louis Bayard虛構一段有可能啟發愛倫坡日後寫作的經歷，令愛倫坡的生平更添傳奇性。
日前Netflix上載《The Pale Blue Eye》的官方預告片，並公布電影將於12月23日在美國電影院裡限量上映，並於2023年1月6日正式於Netflix串流平台上線。