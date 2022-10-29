基斯頓比爾Netflix重磅新戲2023上映　夥懸疑小說始祖愛倫坡查案

荷里活金像男演員基斯頓比爾（Christian Bale）最新參演的新戲《The Pale Blue Eye》將於2023年1月於Netflix串流平台重磅上線。電影由Scott Cooper執導，在與基斯頓比爾的第三度合作中，將美國小說家Louis Bayard的同名小說搬上大銀幕。基斯頓比爾於電影裡飾演的退休偵探Augustus Landor，夥拍一位心思細密的軍校學生愛倫坡（Edgar Allan Poe）一同偵查兇案，而愛倫坡日後亦成為懸疑小說始祖作家。

基斯頓比爾於《The Pale Blue Eye》裡飾演一位退休偵探，被委託調查紐約西點軍校裡發生的連環謀殺案。《The Pale Blue Eye》電影劇照。（imdb）

《The Pale Blue Eye》於2003年出版，曾經提名愛倫坡獎（Edgar Award）最佳小說，講述一宗於1830年美國紐約西點軍校發生的連環謀殺案，一位年輕軍校學生被殺，屍體夜間被發現懸掛於樹上，清晨時屍體更被人挖去心臟，於是軍校為免兇殺案成為醜聞，便委託退休偵探進行調查。

《The Pale Blue Eye》講述1830年代，紐約西點軍校夜裡發生一宗謀殺案，屍體被懸掛在樹上，翌晨更被挖去心臟。（《The Pale Blue Eye》預告截圖）

懸疑小說始祖愛倫坡曾經於1830年在西點軍校成為學員，當時他已經出版兩部小說及詩作。電影橋段並非取材自愛倫坡的真實人生，作者Louis Bayard虛構一段有可能啟發愛倫坡日後寫作的經歷，令愛倫坡的生平更添傳奇性。

愛倫坡於1830年的確曾經成為西點軍校的學員，而原著小說及電影虛構則一段有可能啟發愛倫坡日後寫作懸疑小說的經歷。（《The Pale Blue Eye》預告截圖）

日前Netflix上載《The Pale Blue Eye》的官方預告片，並公布電影將於12月23日在美國電影院裡限量上映，並於2023年1月6日正式於Netflix串流平台上線。