《黑豹2︰瓦干達萬歲》四大必睇理由　向永遠的王者作最後致敬

2016年，黑豹於《美國隊長3：英雄內戰》首度現身，前國王鐵查格於奥地利維也納協議研討會爆炸襲擊喪生，兒子鐵查拉要為父報仇，從而展開《黑豹》的故事。2022年，《黑豹2：瓦干達萬歲》（BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER）鐵查拉國王不幸駕崩，神秘海底部族出現，敵友難分，瓦干達守護者為捍衛王國團結一戰，這成為《黑豹2》故事的開始，而今集亦集結了4大必睇理由。（上映日期︰11月9日）



飾演黑豹的演員查特域保斯韋曼病逝後，繼任人一直成謎，來到第二集才有明確指引。(《黑豹》電影劇照)

1）年度最具話題作MCU作品

Marvel Studios《黑豹》於2018年為MCU 10週年打響頭炮，以金像級製作班底和演員陣容橫掃全球票房高達13億美元，在國際權威影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）新鮮度至今仍有96%的超高水平，MCU第四階段壓軸之作《黑豹2：瓦干達萬歲》勢必成為年度最熱話題之作。

黑豹的口頭禪：「Wakanda！」成為潮語。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

2）向永遠的王者作最後致敬

飾演黑豹／瓦干達國王鐵查拉的金像提名男星查特域保斯韋曼兩年前因病離世，在戲裡戲外，查特域都為大家留下不滅的光輝軌跡。今次，瓦干達將向黑豹送上作最崇高的最後致敬。粉絲也不能錯過在大銀幕向國王道別的機會。

飾演首代黑豹的演員查特域克保斯曼於2020年因病離世，電影透過祭典表達對他的思念與回憶。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

3） 新登場神秘海底部族突襲

國王駕崩，新仇舊敵乘虛而入，瓦干達面對空前危機。鐵查拉的天才科學家妹妹舒妮全力研發最新強力武器，迎戰強勢登場的神秘海底精銳部族塔牢金。

（《黑豹2瓦干達萬歲》預告截圖）

4）金像班底打造海陸空激戰

《黑豹2：瓦干達萬歲》繼續由導演賴恩古格勒（Ryan Coogler）執導，帶領實力演員及金像級得獎製作班底，以頂尖視覺特效，打造最動人故事、最精彩刺激動作場面。穿梭瓦干達、塔牢金（Talokan）以及美國波士頓，連場緊張精彩海陸空大激戰一觸即發。