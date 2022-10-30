《台北女子圖鑑》張孝全化身不婚主義型男　與桂綸鎂成為靈魂伴侶

Disney+獨家上映的劇集《台北女子圖鑑》，來到第7集，講到桂綸鎂飾演的林怡姍，已經與身為建築業才俊的吳執富（張孝全 飾）同居多年，不互相依賴的相處模式，讓兩人各自保有獨立空間，林怡姍慶幸自己找到滿分的靈魂伴侶之餘，卻因為她身邊親友開始結婚、生仔，導致原以為自己早已認定的價值觀漸漸產生動搖，她將如何面對呢？她有辦法改變不婚不生的靈魂伴侶嗎？

二人的相處各有空間。（《台北女子圖鑑》劇照）

張孝全扮演的吳執富，是一個魅力與說服力十足，信奉不婚主義的角色。而林怡姍所信奉的，則是一種屬於人生的體悟「彼此不成為對方的負擔，就永遠不需要承擔」。當下看似是美好的，但卻其實暗藏著將來的未知數。林怡姍表面一直相信能相伴到老就是幸福，但心中又有種莫名的掙扎，想稍微改變點現狀，想共同擁有更多，如此的心境轉折，在第7集中表露無遺。

現實中與桂綸鎂是張孝全多年好友，彼此對戲就像日常生活般默契十足！（《台北女子圖鑑》劇照）

現實中與桂綸鎂是張孝全多年好友，彼此對戲就像日常生活般默契十足！他在劇中所扮演的能言善辯、信奉不婚主義的型男才俊吳執富，因為與自己私底下的性格相同，因此被取笑是被演員耽誤的模範才俊！型男外表加上口才了得而且工作能力出眾，令觀眾更加喜愛吳執富這個角色。

型男外表加上口才了得而且工作能力出眾，令觀眾更加喜愛張孝全今次演出。（《台北女子圖鑑》劇照）

提到對婚姻的看法，張孝全認為「責任」是選擇婚姻的核心。（《台北女子圖鑑》劇照）

提到對婚姻的看法，張孝全認為「責任」是選擇婚姻的核心，如同劇中角色對於承接另一半的情緒是逃避的，如果你開始不願意為另一半犧牲時，就是逃避責任的象徵。張孝全對於今次在《台北女子圖鑑》的演出過程，能夠成功釐清並且同理這個角色的背景，揣摩這個不婚男子的想法，是作為演員最有成就感的一件事！不過同時也因為揣摩得太真實，頻頻「爆肚」，自然到連導演都捨不得剪掉爆肚的黃金鏡頭！