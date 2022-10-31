導演門︱杜琪峯飛紙仔創作先興奮　「《嚦咕嚦咕》開鏡都冇劇本」

ViuTV節目《導演．門》新一集邀請到香港電影殿堂級大師杜琪峯導演，及曾經於旗下銀河映像工作、執導《樹大招風》的其中兩位年輕導演許學文及黃偉傑，擔任節目嘉賓，大談銀河映像的製作以及創意念頭在杜琪峯的電影世界裡的重要性。節目中，主持陳詠燊提到杜琪峯的「飛紙仔」拍攝方法，以及電影創意在杜琪峯眼中的重要性。

電視節目《導演．門》邀請到香港殿堂級導演杜琪峯（左二）及《樹大招風》兩位導演許學文（右二）及黃偉傑（中）出席節目。（《導演．門》節目截圖）

「飛紙仔」是一種病？

熟悉杜琪峯導演及「銀河系」電影作品的觀眾，均不會對「飛紙仔」的拍攝方法感到陌生，飛紙仔意指在完整劇本欠奉下，導演與演員於拍攝現場按剛完成的劇本部進行拍攝。杜琪峯在節目中表示，這種創作模式源於自己與韋家輝在電視台工作久經訓練下的結果，他亦指出是自己的毛病，要求許學文與黃偉傑不要學習：「我的情況是一寫了劇本，去到現場就不會興奮，明天就要開始拍攝，我去到現場才會覺得興奮，這是我很大的毛病。如果我寫好劇本、構思好後，為何我又在現場呢？對我而言已經拍完了。」

杜琪峯坦言從「飛紙仔」的拍攝上感到興奮是自己的毛病。（《導演．門》節目截圖）

對於杜琪峯的拍攝方法，有不少經常與他合作的演員相對比較適應，杜琪峯指劉德華、古天樂、劉青雲和鄭秀文等均與他非常合拍：「我跟他們有合作的原因，角色很適合他們，亦理解我們的拍攝方法。」

杜琪峯指能夠與他長期合作的演員，都必定很能夠理解他們的拍攝手法。（《導演．門》節目截圖）

而他亦指出過去有演員雖然渴望與他合作，卻因未能適應拍攝方法而無法促成：「沒有劇本，有些人不會睬你。試過有演員想與我合作，問我有沒有劇本，我說『一定沒有』。有人想要完整的東西，因為需要拿去思考、覺得很害怕，我便說『我都不害怕，你怕甚麼？』」

杜琪峯指演員與自己合作與否其實沒有所謂，合則來、不合則去。（《導演．門》節目截圖）

《嚦咕嚦咕新年財》的「驚」典製作

作為賀歲片的《嚦咕嚦咕新年財》，雲集一眾巨星主演，但杜琪峯表示拍攝方法不但沒有改變，而且相比之下更為趕急：「《嚦咕嚦咕》的時候，12月甚麼都沒有、甚麼都沒想好，唯有努力構思，一完成、劇本一到就要開拍，全組人也不能下班，在辦公室裡找位置睡覺。」

《嚦咕嚦咕新年財》是杜琪峯及韋家輝的經典賀歲作品。（《嚦咕嚦咕新年財》電影海報）

杜琪峯更透露《嚦咕嚦咕新年財》幕後關於韋家輝的一大秘密：「韋生其實不太會打麻將，由我們兩位編劇慢慢教他。而韋生的創作之豐富，將人的弱點或者人在打麻將時一些好笑的東西，變成主題。」

杜琪峯於《導演．門》節目上，大爆韋家輝創作《嚦咕嚦咕新年財》時其實不太會打麻將。（《導演．門》節目截圖）

而驚險之處，電影亦是一貫以「飛紙仔」形式拍攝：「其實是一邊寫一邊拍，韋生寫到那裡，我就只知道這麼多，我覺得是在考驗自己，有時來不及也要他先給一頁劇本，劇本一出，當然就馬上拍攝。」

韋家輝筆下的《嚦咕嚦咕新年財》，留下極多膾炙人口的經典對白。（《嚦咕嚦咕新年財》電影劇照）

杜琪峯亦會在拍攝現場預估拍檔的想法：「我會猜到韋生想要類似的東西，然後先做好準備，當然不會每個細節都猜中，好像用一粒飯遮住五筒，其實有多出奇？所以有些東西是無法想像的。」杜琪峯回憶起當年拍攝時亦笑言：「粒飯嚇咗我一跳。」