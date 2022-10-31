導演門︱杜琪峯回應「做錯就X」　「現場仲要我教你都有啲問題」

ViuTV節目《導演．門》新一集邀請到香港電影殿堂級大師杜琪峯導演，及曾經於旗下銀河映像工作、執導《樹大招風》的其中兩位年輕導演許學文及黃偉傑，擔任節目嘉賓，大談銀河映像的製作以及創意念頭在杜琪峯的電影世界裡的重要性。節目中，主持陳詠燊提到杜琪峯的「飛紙仔」拍攝方法，以及電影創意在杜琪峯眼中的重要性。

電視節目《導演．門》邀請到香港殿堂級導演杜琪峯（左二）及《樹大招風》兩位導演許學文（右二）及黃偉傑（中）出席節目。（《導演．門》節目截圖）

杜琪峯曾經在亮相《鏗鏘說》節目時，展示過一幅由饒宗頤先生手書的橫幅「止於至善」，而該節目播出後，該四字被網民惡搞，改為「做錯就X」四字，反映觀眾對杜琪峯經常大罵劇組人員的情景印象非常深刻。

杜琪峯曾經接受《鏗鏘說》節目訪問，被網民將「止於至善」四字改圖成為「做錯就X」。（《導演．門》節目截圖）

提到教導與訓斥後輩，杜琪峯指出：「真的很難教導對與錯旳問題，我經常說，如果去到現場才要我教你做事，其實你也有一點問題。」杜琪峯自從積極舉辦鮮浪潮短片競賽，致力栽培電影新血入行以來，對提攜後輩不遺餘力。

杜琪峯一直領導鮮浪潮計劃，希望提攜新血進入香港電影工業。（《導演．門》節目截圖）

然而他亦指出，對電影不但需要天份，而且需要熱情：「你笨也不要緊，最重要是有心，最重要是你有否尊重電影，或者熱情。」杜琪峯亦在節目上提醒有志進入電影行業的後輩：「如果你將電影當成工作，有這麼多工作，為何要拍電影？創意工業並非如此。」

杜琪峯指電影創作者的態度非常重要。（《導演．門》節目截圖）

杜琪峯以在場的許學文與黃偉傑為例，指出他們憑首次執導作品《樹大招風》得到香港電影金像獎最佳電影及最佳導演殊榮，雖然仍然覺得他們的技法尚未達標，但心底裡其實覺得很高興。杜琪峯表示：「他們不單幸運，他們有付出努力，我經常說希望他們不要自滿。」