死侍3︱狼人夥拍嘴炮王回歸形象突破　曉治積曼︰歷年最火爆版本

堪稱超級英雄界「嘴炮王」的死侍（Deadpool）早前宣布開拍第三部電影《死侍3》（Deadpool 3），更於社交媒體上透過短片分享狼人（Wolverine）將會回歸的驚喜。《死侍3》將繼續由荷里活型男賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）飾演死侍，而拍檔曉治積曼（Hugh Jackman）日前則透露，重返大銀幕的狼人將會突破歷年版本，以最火爆、暴躁形象登場。

早前賴恩雷諾士與曉治積曼，於社交媒體分享影片，宣布狼人將會於《死侍3》回歸大銀幕。（曉治積曼社交媒體影片截圖）

據外媒報導，曉治積曼近日於訪問中透露自己於《死侍3》製作的感想，他坦言：「一個輕鬆愉快的狼人？沒有可能！他將會是歷年最憤怒、火爆、暴躁的狼人！而他將會上演對賴恩雷諾士的『肉搏放題』，絕對拳拳到肉！」而他亦表示，雖然不希望對觀眾劇透太多，然而《死侍3》的狼人絕對是觀眾前所未見的版本。

曉治積曼透露觀眾將於《死侍3》看見更火爆的狼人。《狼人：武士激戰》電影劇照。（imdb）

曉治積曼於2000年電影《變種特攻》（X-Men）開始飾演狼人一角，直至2017年電影《盧根》（Logan）才卸任，演足17年，深入觀眾印象之中，外界亦一直估計Marvel會否收編《變種特攻》系列角色後，讓狼人重返大銀幕。狼人於《變種特攻》首三部曲裡均以粗曠、獨斷獨行形象示人，而隨着角色廣受觀眾歡迎，曉治積曼亦更積極發展角色性格形象，狼人的火爆脾氣、粗野暴力的作戰技巧更淋漓盡致，重視友情、親情的面貌亦漸漸浮現。

隨狼人廣受觀眾歡迎，角色亦漸漸得到更深入的發展。《變種特攻：未來同盟戰》電影劇照。（imdb）

而《死侍3》將會由《爆機自由仁》（Free Guy）導演Shawn Levy執導，預計將會繼承與賴恩雷諾士此前合作時的玩味大膽的風格，為Marvel系列中異軍突出之作。