黑豹2︱未上映已計劃開拍第三集　米高B佐敦揚言︰有機會一定回歸

Marvel超級英雄年度壓軸電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）將於11月9日在香港上映，電影在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後再次帶黑豹一角重返大銀幕，並以電影向2020年逝世的原黑豹演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）致敬。

《黑豹2：瓦干達萬歲》將於11月9日於香港上映。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影海報。（電影公司提供）

第二集還未上映，尚處於宣傳期間，監製Nate Moore已向外媒透露《黑豹3》（Black Panther 3）已開展製作討論，落實開拍計劃；另一方面，在首集《黑豹》（Black Panther）飾演黑豹表兄弟Killmonger的米高B佐敦（Michael B Jordan），更揚言有意重返漫威電影宇宙！

在監製透露有計劃開拍《黑豹3》的同時，在《黑豹》裡與查特域克保斯曼飾演表兄弟的米高B佐敦，亦表示有意回歸漫威電影宇宙。（《黑豹》電影劇照）

據外媒報道，《黑豹2：瓦干達萬歲》的監製Nate Moore透露，團隊已開始討論《黑豹3》的拍攝，惟他們希望在落實製作方向前，先看觀眾對《黑豹2：瓦干達萬歲》的反應。Nate Moore表示：「我認為Ryan Coogler對觀眾的反應非常有興趣，雖然我們之間已形成了數個關於第三集的槪念，但要視乎觀眾對第二集的反應，再作決定。」

《黑豹2：瓦干達萬歲》的監製Nate Moore（左）及導演Ryan Coogler（右）認為要先看觀眾的反應再落實第三集的方向。（Getty Images）

將於明年推出首部自導自演電影《王者之後3》（Creed III）的米高B佐敦（Michael B Jordan），日前亦就《黑豹》系列電影作出回應。米高B佐敦表示：「我並不知道可能性有多高，能夠加入漫威電影宇宙簡直是夢想成真，所以如果有機會可以讓我回歸，我一定會接受。」

米高B佐敦透露自己有機會的話一定會回歸MCU。（Getty Images）

米高B佐敦與Ryan Coogler曾經於《洛奇外傳：王者之後》（Creed）系列及《黑豹》裡合作，米高B佐敦亦表示：「與Ryan Coogler合作，我們與Marvel在《黑豹》裡的創建，對我作為粉絲、宅男而言，實在太慶幸這些角色能夠活現於銀幕上，我亦非常熱愛那些電影。」而米高B佐敦接棒《王者之後》第三集的執導工作、亦間接讓Ryan Coogler能夠專注於《黑豹2：瓦干達萬歲》的製作。

米高B佐敦（左）與Ryan Coogler（右）先後數次於電影中合作。（Getty Images）