《源生罪》出戰國際新概念電影節　任達華陳紫萱齊奪最佳男女主角

由影帝任達華、吳卓羲、張建聲及影壇新星陳紫萱（Summer）主演，宏寰文化傳播投資的電影《源生罪》，一直在外地參與不少電影節，近日便出戰第九屆舊金山國際新概念電影節（San Francisco International New Concept Film Festival），成功囊括四個獎項，包括最佳男主角（任達華）、最佳女主角（陳紫萱）、最佳導演（岑嘉彦）及最佳影片。

手執兩個獎的陳紫萱，興奮莫名。（官方相片）

憑《源生罪》再獲得最佳男主角大獎的影帝任達華表示高興：「好開心可以將香港電影通過與新導演合作繼續承傳落去，我哋作為電影人最希望可以支持新嘅導演，繼續將香港電影發揚光大，感謝岑嘉彥導演令紫萱呢個角色充滿活力，亦都希望呢一種活力可以永遠帶給香港電影一種衝擊，繼續將香港電影承傳落去。」

陳紫萱與導演、編劇等工作人員，一起在場外拍照留念。（官方相片）

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至於有遠赴美國出席頒獎禮，女主角陳紫萱，今次是繼早前與青龍電影獎得主韓星鄭宰光，一同勇奪美國第十五屆芝加哥亞洲躍動電影節〈璀璨之星〉大奬後，憑 《源生罪》再獲肯定。陳紫萱︰「與華哥、曾江叔、鮑姐拍戲好緊張，第一日開戲前不斷自己排戲，緊張到失眠。拍攝期間，我要喺40日內拍攝3部電影，每日都要換造型演不同的角色，完全冇返屋企租酒店住換取休息時間。」而出品人/監製Charlie，對於贏得最佳影片一獎亦表高興︰「公司正積極培養新晉導演、編劇及演員，製作更多本土電影，好高興今次有如此佳績，對於發展港產片人才注入更多動力。」

《源生罪》由荷里活新晉港人導演岑嘉彦（Kelvin）及新晉編劇岑尚哲（Kyle）等新晉年青單位合作，屬集懸疑丶犯罪與親情元素的電影。而首次擔任女主角Summer於新戲中演實習醫生為母親的死尋找真相，於心理學權威教授任達華的催眠治療及兩位哥哥張建聲及吳卓羲的幫助下，進行回憶潛行，但卻令她逐步逼近死亡殺機 。