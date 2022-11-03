窄路微塵專訪｜張繼聰演活中年掙扎　袁澧林︰兒時家境不好易投入

由張繼聰、袁澧林（Angela）主演的電影《窄路微塵》，是第19屆香港亞洲電影節開幕電影，拍下疫情剛殺到時，全港無力抵抗，最基層一班當清潔的朋友，又如何面對這個生活和生命困局。而兩位正是飾演社會中微不足道的人群，是旁人不會望見的微塵，但原來溫暖感不用旁人給予，二人互相扶持，相濡以沫都可以獲得一絲期盼。



在疫情最嚴竣的日子，清潔工每日都在生命狹蓬中生存。（《窄路微塵》劇照）

二人在戲中扮演清潔工後，更佩服他們的偉大。（葉志明 攝）

張繼聰︰角色由60歲變到40

張繼聰在戲中飾演窄哥，是清潔公司老闆，說是老闆，其實是一腳踢，直至請到袁澧林做幫手。當導演和監製找阿聰演時，角色原定是60歲，要演出老人在最後階段的唏噓，但阿聰聽後反有另一看法。「最初電影公司找我，想我演5、60歲角色，本身還有個廿幾歲仔，但我跟導演說，若要在外形專登老化，觀眾看時重點會變成模仿大賽，睇我扮得似唔似？那我未必接拍，倒不如找位5、60歲老人家去演。」

角色原定要阿聰扮演60 歲老人家，「我擔心觀眾看時重點會變成模仿大賽，睇我扮得似唔似？」（葉志明 攝）

阿聰認為人活到6、70歲，有種處之泰然。「都已經嗰頭近，不用再有生活的掙扎，難聽啲講唔好死得咁慘都算，但如果角色是40歲，唔上唔落，等死都幾十年，但又已經冇得發圍，會更多掙扎，所以導演最後都作出修改。」

是張繼聰建議將角色窄哥設定為40多歲︰「人到中年，唔上唔落，等死都幾十年，但又已經冇得發圍，會更多掙扎。」（《窄路微塵》劇照）

袁澧林︰

張繼聰演一個人到中年的基層小角色，袁澧林都是演廿多歲的自己，但就是一位單親媽媽，生活拮据甚至會以盜竊維生，而Angela首要克服是怎樣去演一位媽媽。「始終自己沒經歷過，所以都要實習下，事前有帶將會合作的童星出街，看看如何照顧其日常。看劇本有節講小朋友發脾氣，都想起兒時媽媽去到最嬲最嬲時，會怎樣對付我，所以今次演繹是用上過往的經歷和觀察填補。」

袁澧林首次演媽媽，事前特別帶小演員去玩建立感情，亦觀察做媽媽到底是怎樣一回事。（《窄路微塵》劇照）

人稱文青女神，看似不食人間煙火，事實上她的童年亦非寫意快活，自當時媽媽的經歷更跟自己今次角色有點類似。「我細個經濟環境都不太理想，媽媽有好強的母性，往往絕地掙扎，捱過了負債的日子。這個戲令我經常想起媽媽，我媽媽好勁，我同姐姐年紀相近，還有個細我8年的妹妹，當時父母婚姻關係已不好，在這種情況下有個小朋友要重新經歷，是非常辛苦，而我就被視為希望支柱，屋企人要求我考入大學，可改善一家生活環境。」

兒時看到媽媽的堅強，令Angela借鏡投入今次角色。（葉志明 攝）

再衰都唔好累到下一代

兩粒微塵，在窄路相遇，原本冇希望打算混混地話活，但因為看見小朋友的將來，燃起二人的鬥志，至少要改善到小朋友的生活。張繼聰︰「好多情節都有討論過，窄哥的角色原本最緊要搵食，生存到便可，當疫情下搵唔到錢，連親情都冇理時心灰到極，直至見到Angela同個女，覺得自己再衰都好，有冇本事令下一代過得好啲呢？自己冇好日子過，都想將自己的希望交給下一代，人生去到某階段，就算個天要折磨我都無所謂，最緊要唔好搞到我下一代，這就是偉大，是承傳。」

為了下一代，二人走在一起。（《窄路微塵》劇照）

至於Angela亦因為投入去演母親角色，真的泛起了一份母愛。「我在戲中有兩場戲是最感覺自己真的是個媽媽，一場是鬧個女，因為她犯了一個好嚴重過錯，真的好嬲，而令我想起當年媽媽鬧自己的情景。第二幕是望住個女同我講對唔住，大家互攬時，現場劇組朋友都一齊喊了，那刻都覺得自己是媽媽，根本不會再怪責女兒。」就是一個小朋友的力量，一股希望，令二人再次有了目標，再次振作。

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鳴謝︰

袁澧林

化裝︰Jenny Shih

髮型︰ Lupus_chui@ orient4

造型︰ Daniel Cheung

服裝︰Chanel

張繼聰

化妝：LevinaBoMakeUp

髮型：Jobby Lee

服裝：Petrolhead